Pierre Gasly reveló que su familia recibió amenazas tras el incidente con Colapinto en España

El cruce entre Pierre Gasly y Franco Colapinto durante el Gran Premio de España quedó atrás dentro de Alpine, pero el episodio tuvo consecuencias inesperadas fuera de la pista. Mientras ambos pilotos aseguraron que la situación fue analizada internamente por el equipo, el francés contó que después de aquella carrera recibió ataques y amenazas en redes sociales que también alcanzaron a personas de su entorno familiar.

El conflicto se produjo durante las vueltas finales de la competencia disputada en Madrid. Colapinto se acercó a Gasly, que tenía neumáticos usados y todavía debía realizar una parada en boxes. El ritmo del francés también permitió que Oscar Piastri se aproximara al piloto argentino.

Desde Alpine le comunicaron a Gasly que su compañero se acercaba, aunque el francés decidió mantener su posición. Colapinto expresó su disconformidad por radio y pidió que se intercambiaran las posiciones. Finalmente, Gasly ingresó a boxes al completar esa vuelta y el argentino terminó la carrera en el séptimo lugar, por delante de Piastri.

Gasly explicó qué ocurrió con Colapinto

En declaraciones realizadas en Bakú a Motorsport.com, Gasly aseguró que el episodio fue tratado dentro de Alpine y que la situación quedó aclarada entre los integrantes del equipo.

“Obviamente, lo hablamos con el equipo. No hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal. Todo se habló con el equipo y está todo claro”, explicó el piloto francés.

Cuando fue consultado sobre si había algo que podría haberse hecho de otra manera, Gasly volvió a remarcar que el tema fue analizado puertas adentro de la escudería.

Colapinto también dio por cerrado el episodio y destacó el trabajo realizado posteriormente para entender lo sucedido.

“Creo que el equipo lo gestionó y creo que siempre intentamos aprender de esas cosas y de esas situaciones, así que espero que aprendamos y podamos seguir adelante”, sostuvo el argentino.

Colapinto explicó por qué la situación con Gasly podía ser importante

El piloto argentino también se refirió al peligro que representaba la aproximación de Piastri durante ese momento de la carrera.

“Oscar casi me adelantó, estaba a solo dos décimas”, contó Colapinto al explicar la situación que se había generado en pista.

Después del Gran Premio de España, el equipo trabajó junto a ambos pilotos y otros integrantes de la estructura, entre ellos Flavio Briatore y Steve Nielsen, para analizar lo ocurrido y determinar cómo evitar situaciones similares en el futuro.

“Todos en el equipo hicieron un muy buen trabajo para entender lo que pasó y cómo mejorarlo para la próxima vez”, señaló el argentino.

Gasly contó que las amenazas también llegaron a su familia

Más allá de la situación deportiva, Gasly reveló que recibió numerosos mensajes agresivos después de la carrera y que algunos de ellos involucraron a integrantes de su familia y a su pareja.

El francés reconoció que los pilotos están acostumbrados a la exposición pública, pero consideró que existe un límite cuando los ataques alcanzan a personas que no forman parte directamente de la competencia.

“Creo que personalmente me resulta un poco preocupante para nuestro deporte. Sé que soy un deportista de élite y que estoy expuesto”, explicó.

Y agregó: “Hasta el punto de recibir amenazas y ataques, me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia”.

Gasly pidió que la Fórmula 1 encuentre mecanismos para evitar que este tipo de comportamientos se vuelvan habituales entre los fanáticos.

“No creo que eso deba ser así. Como deporte, simplemente tenemos que encontrar una manera de convertirlo en un lugar más saludable”, sostuvo.

Colapinto respaldó a su compañero

Colapinto también se refirió a los mensajes agresivos y respaldó a Gasly al cuestionar los ataques que reciben los protagonistas de la Fórmula 1.

“No es agradable recibir ese tipo de cosas y, especialmente, aún menos cuando le está pasando al equipo para el que estoy compitiendo, y somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien”, afirmó.

El argentino señaló además que este tipo de situaciones no afectan únicamente a los pilotos, sino que también pueden alcanzar a otros protagonistas de las carreras.

“Pasa mucho con los aficionados en Fórmula 1, en cualquier deporte. Hoy en día es algo muy habitual. Lamentablemente, no debería ser algo habitual”, concluyó.