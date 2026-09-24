Kicillof cuestionó a Milei y planteó otra visión del desarrollo

Kicillof cuestionó en Nueva York las políticas económicas impulsadas por Javier Milei.

El gobernador sostuvo que Argentina y América Latina atraviesan una etapa de nuevas oportunidades.

El mandatario bonaerense destacó los recursos naturales, científicos, tecnológicos y productivos de la Argentina.

La agenda en Nueva York incluyó reuniones con fondos de inversión tenedores de bonos bonaerenses.

Kicillof también mantuvo un encuentro con empresarios vinculados con la Argentina y la provincia.

El gobernador planteó una mayor integración regional como alternativa para la inserción de América Latina en el nuevo escenario global.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei durante una actividad académica realizada en The New School, en Nueva York, al comienzo de su visita oficial a Estados Unidos. Frente a economistas, investigadores y especialistas en políticas públicas, el mandatario provincial contrastó su mirada sobre el desarrollo de la Argentina y la región con el rumbo adoptado por la administración nacional.

La charla fue organizada por el Observatorio de América Latina (OLA) y tuvo como eje el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un escenario internacional caracterizado por profundas transformaciones. En ese marco, Kicillof sostuvo que la Argentina y América Latina atraviesan una etapa en la que pueden aparecer nuevas oportunidades a partir del reordenamiento del escenario mundial.

“Estamos convencidos de que tanto la Argentina como América Latina en su conjunto tienen nuevas oportunidades en este orden mundial que se está configurando”, afirmó el gobernador durante su exposición.

Kicillof puso el foco en las capacidades que, según planteó, tiene la Argentina para afrontar ese nuevo escenario. Entre ellas mencionó los recursos naturales, el sistema científico y tecnológico, las capacidades productivas y la tradición industrial del país. Desde su perspectiva, esos elementos constituyen herramientas que podrían ser aprovechadas para impulsar un proceso de desarrollo.

A partir de esa consideración, el gobernador bonaerense volvió a marcar sus diferencias con el Gobierno nacional y cuestionó específicamente las políticas impulsadas por Milei. “Las políticas de Milei están en las antípodas de nuestras necesidades de desarrollo: mientras entrega nuestros recursos estratégicos, destruye el empleo, los salarios y la industria nacional”, sostuvo.

La agenda de Kicillof en Nueva York también incluyó una serie de reuniones vinculadas con la situación económica y financiera de la provincia de Buenos Aires. El gobernador mantuvo encuentros con representantes de fondos de inversión, empresarios y referentes del sistema financiero internacional con el objetivo de presentar proyectos vinculados con el distrito.

En una de esas reuniones participaron alrededor de diez representantes de fondos de inversión que son tenedores de bonos de la provincia, entre ellos Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesarete. Durante el encuentro se repasó la situación de la deuda bonaerense y el cumplimiento de los compromisos asumidos a partir de la renegociación.

La conversación también estuvo atravesada por el contexto económico nacional y su impacto sobre la provincia. Desde la delegación bonaerense se planteó que existe una diferencia entre la evolución de las variables macroeconómicas y la realidad que atraviesa la población.

Kicillof también se reunió con unos 20 empresarios que cuentan con participación en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Ante ellos, cuestionó que el país no esté aprovechando, según su visión, las posibilidades que ofrece el nuevo escenario internacional.

En ese encuentro, el gobernador lamentó que se esté desaprovechando “un gran momento para la Argentina” y atribuyó esa situación a las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional. Su planteo volvió a centrarse en la ausencia, según sostuvo, de un plan concreto de desarrollo.

Frente a ese diagnóstico, Kicillof presentó la integración regional como una de las alternativas para posicionar a la Argentina y al resto de América Latina ante los cambios del escenario global. “Necesitamos más que nunca avanzar en una verdadera integración regional para conformar un bloque que nos permita insertarnos en este nuevo orden global”, señaló.

La visita del gobernador a Nueva York coincidió con la presencia de Milei en esa ciudad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque ambos mantuvieron agendas separadas. El contraste entre sus respectivas visiones volvió a quedar expuesto a partir de las declaraciones de Kicillof, quien además vinculó su planteo económico con la construcción de una alternativa política hacia 2027.

Días antes, durante un plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro realizado en Avellaneda, el gobernador había anticipado su posición frente al próximo escenario electoral al afirmar: “Cuenten conmigo para que el año que viene haya una alternativa para terminar con este modelo”.