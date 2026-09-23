Polémica en El Tribunero: un participante hizo un saludo nazi en vivo

El Tribunero, el segmento futbolero de Paren La Mano, quedó envuelto en una polémica luego de que un participante realizara durante la transmisión un gesto identificado en redes sociales con el saludo romano asociado al nazismo.

El episodio ocurrió durante una de las habituales intervenciones del público. El joven tenía el micrófono para compartir una de las denominadas “Tribufactos”, la sección en la que los hinchas aportan datos, anécdotas y opiniones vinculadas al fútbol.

En un momento de su intervención, el participante comenzó a contar una situación relacionada con su primo, pero no logró completar la frase. Fue entonces cuando realizó el gesto con el brazo levantado, una acción que rápidamente generó reacciones entre quienes seguían la transmisión y posteriormente en las redes sociales.

La reacción de Lucas Rodríguez durante el programa

La situación generó una reacción inmediata de Lucas Rodríguez, conductor de Paren La Mano. Ante lo sucedido, el programa decidió ponerle fin a la sección y continuar con la emisión.

El fragmento posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde recibió numerosos comentarios y críticas. Algunos usuarios cuestionaron el gesto mientras que otros plantearon que el participante pudo no haber dimensionado el significado y las consecuencias de realizar una acción de ese tipo durante una transmisión pública.

De acuerdo con el registro difundido del momento, el gesto estuvo vinculado a la camiseta que llevaba puesta el participante, lo que abrió además una segunda discusión alrededor de una particular indumentaria de la historia de la Fiorentina.

[STREAM] En "El Tribunero", quiso hacerse el gracioso y realizó un saludo nazi: "Luquita" Rodríguez lo sacó del aire.



📹@Vorterix https://t.co/tWQkxPGjXI pic.twitter.com/6ZSnv4VVDH — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 22, 2026

La particular camiseta de Fiorentina que llevaba puesta

El joven vestía una camiseta visitante de la Fiorentina de la temporada 1992/93, fabricada por Lotto. La prenda se hizo conocida por un diseño geométrico violeta sobre una base blanca que, por la disposición de las formas, podía asemejarse visualmente a esvásticas.

La similitud generó polémica en Italia durante aquella temporada. El diseño fue finalmente retirado y reemplazado por una camiseta blanca. Fuentes especializadas en indumentaria deportiva señalan que la propia explicación atribuida a Lotto apuntaba a que se trataba de un patrón geométrico que formaba esas figuras de manera involuntaria.

La controvertida camiseta fue utilizada durante parte de la temporada 1992/93 y, con el paso de los años, se convirtió en una pieza buscada por coleccionistas precisamente por la historia que rodea a su diseño.

Así, una intervención que comenzó como una participación más dentro de El Tribunero terminó generando repercusiones por el gesto realizado por el joven y por la particular camiseta que llevaba puesta.