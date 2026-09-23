Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la agenda de los argentinos para este miércoles

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúan este miércoles 23 de septiembre con una nueva jornada cargada de actividad para la delegación argentina. El certamen se desarrolla hasta el 26 de septiembre y cuenta con la participación de 658 atletas argentinos.

La programación tendrá competencias en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná y Mar del Plata, con presencia nacional en numerosas disciplinas y varias definiciones que pueden acercar a los argentinos a nuevas medallas.

Uno de los principales atractivos estará en el fútbol masculino, con Argentina enfrentando a Perú por las semifinales, mientras que también habrá finales de atletismo, canotaje, remo, tenis de mesa y ciclismo de pista, entre otras disciplinas.

La agenda de Argentina en Rosario

Bádminton

9.00: Milena Oliva, ronda de 16 de singles femenino.

9.35: Santiago Otero, ronda de 16 de singles masculino.

10.10: Oliva-Oliva, ronda de 16 de dobles mixto.

11.25: Otero-Gualdi, ronda de 16 de dobles mixto.

14.15: Ailen Oliva, ronda de 16 de singles femenino.

15.00: Iona Gualdi, ronda de 16 de singles femenino.

15.35: Nicolás Oliva, ronda de 16 de singles masculino.

16.10: Franco Motto, ronda de 16 de singles masculino.

Fútbol

10.00: Argentina vs. Perú, semifinal masculina en el Estadio Marcelo Bielsa .

El seleccionado dirigido por Diego Placente buscará avanzar a la final del torneo después de haber conseguido su clasificación a semifinales.

Polo acuático

9.00: Argentina vs. Colombia, femenino.

10.30: Argentina vs. Chile, masculino.

19.30: Argentina vs. Perú, masculino.

Raquetbol

9.00: María José Vargas, singles femenino vs. Ecuador.

9.45: Natalia Méndez, singles femenino vs. Bolivia.

11.15: Diego García, singles masculino vs. Chile.

11.15: Lautaro Cufré, singles masculino vs. Bolivia.

12.00: Vargas-Centellas, dobles femenino vs. Bolivia.

12.45: Kurzbard-García, dobles masculino vs. Perú.

14.15: Méndez-García, dobles mixto vs. Chile.

Squash

10.00: final individual masculino.

10.40: final individual femenino.

17.00: equipos masculino, ronda de 16.

19.00: dobles femenino, semifinal.

19.30: dobles mixto, semifinal.

20.00: dobles masculino, semifinal.

Taekwondo

10.39: Ignacio Espínola, Kyorugi masculino -58 kg.

10.52: María Sepúlveda, Kyorugi femenino.

11.31: Priscila Rodríguez, Kyorugi femenino -49 kg.

Tenis

Desde las 10.00, Lautaro Midón, Juan Manuel La Serna y Luciano Ambrogi disputarán la segunda ronda de singles masculino.

Desde las 14.00, será el turno de Luisina Giovannini, Luciana Moyano y Jazmín Ortenzi en singles femenino.

A partir de las 16.00, La Serna-Midón jugarán los cuartos de final de dobles masculino.

Tenis de mesa

10.45: Santiago Lorenzo, cuartos de final individual masculino.

11.30: Ana Codina, cuartos de final de dobles femenino.

12.15: Horacio Cifuentes, individual masculino.

13.45: Cifuentes-Lorenzo vs. Chile, definición por el oro en dobles masculino.

Tiro con arco

9.45: equipos recurvo masculino, octavos de final.

9.45: equipos recurvo femenino, cuartos de final.

14.15: equipos de arco compuesto femenino, cuartos de final.

14.45: equipos de arco compuesto femenino, semifinal.

Karate

La actividad comenzará a las 9.00, con participación argentina en kata y kumite. Mariana Saldaño, Luca Impagnatiello, Pilar Calisto y Brandon Ledesma representarán al país en sus respectivas categorías.

Pelota vasca

Argentina tendrá presencia en frontball, frontón y pelota goma trinquete, con partidos desde las 10.00 y actividad nuevamente a partir de las 17.00.

La actividad argentina en Santa Fe

Atletismo

9.15: Carlos Layoy, final de salto en alto.

9.20: Daniel Londero y Juan Ciampitti, semifinal de 200 metros masculino.

9.40: Guillermina Cossio, semifinal de 200 metros femenino.

10.10: Bruno Degenaro y Julián Pereyra, clasificación de 400 metros con vallas.

10.55: Diego Lacamoire, final de 1.500 metros masculino.

18.00: Tomás Villegas y Lucas Villegas, clasificación de 100 metros.

18.05: final femenina de 100 metros con vallas.

18.25: Diego Pérez Guercio, final de 110 metros con vallas.

18.50: Elián Gaspar Laregina, final de 400 metros.

19.05: Megan Powell, final de 400 metros femenino.

19.10: Juan Arrieguez, final de lanzamiento de bala.

19.35: Micaela Levaggi y Fedra Luna Sambran, final de 1.500 metros femenino.

Balonmano

19.30: Argentina vs. Brasil, masculino, por la segunda fecha.

Canotaje

La jornada tendrá varias finales y pruebas decisivas.

9.00: Agustín Vernice, final de K1 1000 metros masculino.

9.10: Aramis Sánchez Ayala, final de C1 1000 metros masculino.

11.00: K4 500 metros femenino.

11.10: C2 500 metros femenino.

11.20: K4 500 metros masculino.

11.30: C2 500 metros masculino.

En canotaje slalom, las finales de kayak extremo se disputarán desde las 11.55, mientras que por la tarde habrá pruebas de slalom paralelo.

Escalada

10.00: Ariel Flores Cheun, clasificación de Boulder masculino.

18.30: final de Boulder masculino.

Remo

9.00: Clara Galfre, final de 1X femenino.

10.00: Santiago Ferrer Ferrero y Agustín Matías Scenna, final de 1X masculino.

11.00: Clara Galfre y Evelyn Silvestro, final de 2X femenino.

12.00: Santino Menin y Agustín Matías Scenna, final de 2X masculino.

13.00: Katia Baluzzo Chiaruzzo y Santiago Ferrer Ferrero, final de 2X mixto.

Sóftbol

Argentina tendrá una doble jornada en Paraná:

18.00: Argentina vs. Bolivia.

20.30: Argentina vs. Venezuela.

Rafaela también tendrá una jornada clave

La ciudad volverá a recibir competencias de ciclismo de pista y pádel.

Ciclismo de pista

10.30: Valentina Méndez y Natalia Vera, clasificación de Keirin femenino.

10.55: Lucas Vilar y Juan Bautista Rodríguez, clasificación de Keirin masculino.

11.40: Maribel Aguirre Mangue y Jebbifer Francone, final de Madison femenino.

13.15: Marcos Méndez y Rubén Ramos, final de Madison masculino.

Pádel

No antes de las 11.00: Victoria Vilchez y María Belén Mosca vs. Paraguay, dobles femenino.

No antes de las 13.00: Santino Contreras e Ignacio Piotto disputarán su último partido de la fase de grupos ante Chile.

La dupla masculina argentina comenzó el torneo con dos victorias y ya aseguró su clasificación a las semifinales.

Surf en Mar del Plata

La delegación argentina también tendrá representantes en Playa Grande:

9.20: Isabella Assmann, Bodyboard femenino.

9.40: Victoria Muñoz, Shortboard femenino.

10.00: Joaquín Muñoz, Shortboard masculino.

13.00: Emiliano Tabare, repechaje de Bodyboard masculino.

De esta manera, Argentina afrontará un miércoles con actividad desde primera hora de la mañana y varias disciplinas con finales y cruces decisivos en el tramo final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.