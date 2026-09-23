Los Leones y Las Leonas ganaron el oro y Argentina festejó por duplicado

El hockey argentino tuvo una jornada perfecta en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, Los Leones y Las Leonas vencieron a Chile en sus respectivas finales y se quedaron con la medalla de oro.

El seleccionado masculino se impuso 3-1, mientras que el equipo femenino cerró su participación con una contundente goleada por 5-0. De esta manera, ambas ramas terminaron el torneo invictas y sumaron dos nuevos títulos para la delegación argentina.

Los Leones volvieron a conquistar el oro

La selección masculina confirmó su dominio histórico en los Juegos Suramericanos al derrotar 3-1 a Chile en la final.

El equipo dirigido por Juan Martín Vivaldi comenzó a construir la victoria en el primer cuarto, cuando Santiago Tarazona apareció a los 14 minutos para marcar el 1-0. Poco después, a los 17', Martín Ferreiro amplió la diferencia y Argentina llegó al descanso con una ventaja de 2-0.

En el tercer cuarto, Franco Agostini convirtió de córner corto a los 45 minutos y puso el 3-0. Chile descontó a través de Ignacio Contardo, pero no logró poner en riesgo la victoria argentina.

Con esta consagración, Los Leones ganaron las cinco ediciones de los Juegos Suramericanos en las que participaron: Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018, Asunción 2022 y Santa Fe 2026.

Además, terminaron el certamen con puntaje perfecto y sin derrotas, después de haber superado a Perú, Brasil, Chile y Uruguay en la fase de grupos.

La final también tuvo un significado especial para Santiago Tarazona, quien marcó un gol en su último partido con la Selección y cerró su etapa internacional con una medalla de oro.

Las Leonas también festejaron ante Chile

Poco después llegó el turno del seleccionado femenino. Las Leonas no dejaron dudas y golearon 5-0 a Chile para quedarse con el título.

El conjunto argentino tomó rápidamente el control del partido y abrió el marcador a los seis minutos gracias a Julieta Jankunas.

En el segundo cuarto apareció Agustina Gorzelany, quien convirtió de córner corto a los 21 minutos para establecer el 2-0. La misma jugadora volvió a marcar en el tercer período, nuevamente desde un córner corto, para llevar el resultado a 3-0.

La goleada continuó con Victoria Sauze, autora del cuarto tanto a los 44 minutos, mientras que María José Granatto selló el 5-0 definitivo a los 53'.

Un torneo perfecto para Las Leonas

El equipo argentino también terminó invicto y con puntaje ideal. En la fase de grupos había derrotado 14-0 a Paraguay, 5-0 a Uruguay, 5-1 a Chile y 19-1 a Perú.

En esos cuatro encuentros convirtió 43 goles y recibió apenas dos, números que reflejan la contundencia con la que llegó a la definición.

El 5-0 ante Chile permitió cerrar el torneo de la mejor manera y completar una jornada histórica para el hockey argentino, con Los Leones y Las Leonas en lo más alto del podio de Santa Fe 2026.