Wanda Nara habló sobre la inhabilitación de Mauro Icardi para conducir tras el video de la China Suárez

Wanda Nara volvió a quedar vinculada a una polémica protagonizada por Mauro Icardi y la China Suárez, aunque esta vez lo hizo desde las redes sociales. La mediática reaccionó a una publicación relacionada con la inhabilitación preventiva del futbolista para conducir y su intervención no pasó inadvertida.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires luego de que se viralizara un video publicado por la China Suárez, en el que se la veía sin cinturón de seguridad y con gran parte del cuerpo fuera de la ventanilla mientras Icardi conducía. Al revisar la situación, las autoridades detectaron además que el futbolista tenía la licencia argentina vencida.

La reacción de Wanda Nara en redes sociales

En medio de la repercusión por la decisión de las autoridades bonaerenses, Wanda Nara apareció en X y reaccionó a un comentario de una usuaria sobre el caso.

La conductora de MasterChef Celebrity respondió únicamente con dos emojis de sorpresa, pero su breve intervención alcanzó para generar una catarata de comentarios entre sus seguidores y otros usuarios de la plataforma.

La aparición de Wanda volvió a despertar especulaciones sobre su postura frente a la situación de su exmarido, aunque la mediática no realizó declaraciones explícitas ni explicó el significado de su reacción.

Qué pasó con la licencia de Mauro Icardi

El Ministerio de Transporte bonaerense informó que la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la inhabilitación preventiva de Icardi luego de analizar el episodio difundido en redes.

Según el organismo, el video mostraba a la China Suárez quitándose el cinturón y sacando parte de su cuerpo por la ventanilla de un vehículo en movimiento, mientras Icardi se encontraba al volante. La Provincia sostuvo que la situación representaba un riesgo para la seguridad vial.

Además, las autoridades indicaron que Icardi conducía con su licencia argentina vencida y que deberá atravesar el procedimiento correspondiente para regularizar su situación y volver a obtener una habilitación.

Icardi cuestionó la decisión y habló de su licencia italiana

Luego de conocer la medida, Mauro Icardi salió al cruce del Ministerio de Transporte a través de X. El delantero cuestionó que la Provincia pudiera inhabilitarlo y aseguró que cuenta con una licencia italiana vigente hasta 2029.

“Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, escribió en respuesta a una publicación oficial.

El futbolista también criticó duramente al organismo bonaerense y sostuvo que su licencia argentina debió ser entregada cuando realizó el trámite para obtener la europea.

“¿Qué inhabilitación se quieren inventar?”, cuestionó Icardi, quien además apuntó contra el Ministerio por difundir públicamente el caso y reclamó que se ocupara del estado de las calles de la provincia.

El video de la China Suárez que originó la polémica

La controversia comenzó después de que la China Suárez publicara un video en redes sociales en el que aparecía viajando junto a Icardi.

En las imágenes, la actriz se quitó el cinturón de seguridad, se sentó sobre la ventanilla y sacó gran parte de su cuerpo fuera del vehículo mientras el auto estaba en movimiento. La publicación generó críticas en redes y derivó en la intervención de las autoridades bonaerenses.

A partir de ese episodio, la situación pasó de una polémica en redes sociales a un procedimiento administrativo que terminó con la inhabilitación preventiva de Icardi para conducir, mientras el futbolista mantiene su postura de que posee una licencia italiana vigente.