Virginia de Bandana reveló qué la enamoró de su novio, 19 años menor

Virginia da Cunha, integrante de Bandana, habló sobre su relación con Samir Jaliff, DJ y productor musical que es 19 años menor que ella, y explicó qué fue lo que la llevó a enamorarse de él.

En una entrevista con Agarrate Catalina, por La Once Diez, la cantante se refirió a los comentarios que suele recibir por la diferencia de edad y cuestionó algunos de los prejuicios que existen alrededor de las parejas en las que el hombre es más joven.

Virginia de Bandana cuestionó los prejuicios por la diferencia de edad

La artista aseguró que a lo largo de su vida mantuvo relaciones con hombres de distintas edades y planteó que todavía persiste la idea de que una pareja más joven no puede brindarle determinadas cosas a una mujer.

“Yo he estado con hombres de diversas edades”, señaló Virginia al ser consultada por su vínculo con Jaliff.

En ese sentido, explicó que uno de los prejuicios más frecuentes parte de la creencia de que un hombre menor no tiene la capacidad de “contener o proveer” a una mujer.

Sin embargo, para la cantante, esa mirada deja afuera un aspecto que considera fundamental dentro de una relación: el acompañamiento emocional.

Qué fue lo que enamoró a Virginia de su pareja

Virginia destacó especialmente una característica que, según su experiencia, encontró en las generaciones más jóvenes: una mayor apertura para hablar sobre las emociones y expresar lo que sienten.

“Te encontrás con que las nuevas generaciones tienen una inteligencia emocional y una capacidad de hablar de los sentimientos y de comunicarse que los hombres más grandes no tienen”, afirmó.

Para la integrante de Bandana, esa forma de construir un vínculo fue determinante a la hora de consolidar su relación con Samir Jaliff.

En esa línea, remarcó que el concepto de “proveer” dentro de una pareja no debería limitarse a lo económico o material, sino que también incluye el acompañamiento y la contención.

“La mujer necesita que ese proveer sea también emocional y obviamente yo lo encontré en alguien mucho más joven”, concluyó Virginia.