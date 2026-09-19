Mirtha Legrand sufrió una recaída de su cuadro bronquial

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei, apenas unos días después de haber recibido el alta tras permanecer casi una semana hospitalizada por un cuadro respiratorio bronquial. La conductora, de 99 años, ingresó nuevamente al centro médico y quedó bajo observación.

Horas después de su ingreso, el sanatorio difundió un nuevo parte médico en el que informó que la conductora presenta un “cuadro compatible con neumopatía” y que permanecerá internada para realizarse estudios, recibir tratamiento y continuar con los controles correspondientes.

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada realizando los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.

El comunicado agregó que la familia agradece las muestras de preocupación y el respeto por la salud de la conductora. Según trascendió, durante la mañana Mirtha se encontraba bien antes de concurrir nuevamente al centro de salud.

La nueva internación de Mirtha Legrand

El nuevo ingreso al Mater Dei se produjo apenas cinco días después del alta médica. La primera internación había comenzado el 7 de septiembre, cuando la conductora fue hospitalizada por un cuadro respiratorio bronquial.

Durante aquella estadía, los partes médicos difundidos por el sanatorio señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Mirtha permaneció en una habitación común, acompañada por familiares y con seguimiento médico.

El 11 de septiembre, el Mater Dei había informado que continuaba evolucionando favorablemente y que realizaba kinesiología respiratoria. Además, el centro médico destacó que recibía visitas de familiares y amigos y que se encontraba atenta a sus actividades personales.

Finalmente, el domingo 13 de septiembre recibió el alta médica y regresó a su domicilio para continuar allí con la recuperación.

Qué había dicho Marcela Tinayre sobre la salud de su madre

Un día después del alta, Marcela Tinayre había hablado sobre el estado de salud de Mirtha y aseguró que la evolución era positiva.

“Le dieron de alta, porque está muchísimo mejor, por suerte. Así que está todo en orden”, expresó la hija de la conductora al ser consultada por LAM.

Tinayre también se refirió a las ganas de Mirtha de volver a trabajar y aseguró: “Quiere reponerse y después va a laburar”.

Juana Viale había llevado tranquilidad sobre Mirtha

Durante la primera internación, Juana Viale también había hablado públicamente sobre su abuela en La Noche de Mirtha. La conductora contó que la diva se encontraba de buen ánimo y que permanecía acompañada durante su estadía en el sanatorio.

Con su habitual tono humorístico, Viale contó que tenían que convencer a Mirtha de permanecer internada porque, según explicó, “ya estaría en todos lados”.

Además, buscó llevar tranquilidad a los espectadores: “Despreocúpense que está bárbara”, había expresado durante la emisión del programa.

Por el momento, Mirtha Legrand continuará internada en el Sanatorio Mater Dei, donde se realizarán los estudios y controles indicados por los médicos. El centro de salud informó que, de no mediar cambios, habrá una nueva actualización sobre su estado.