J Rei reveló cómo vivió las pérdidas de embarazo de María Becerra y qué decidió hacer

J Rei recordó los momentos difíciles que atravesó junto a María Becerra a raíz de los dos embarazos ectópicos que sufrió la cantante y explicó cómo esas experiencias modificaron su manera de afrontar la vida cotidiana.

Durante una entrevista en Patria y Familia, el programa de Luzu, el músico contó que uno de los cambios que decidió implementar fue dejar de fumar marihuana. Según explicó, la decisión estuvo relacionada con un proceso personal en el que sintió que necesitaba estar más atento y preparado ante cualquier situación.

“Sí, fue un conjunto de cosas. Siento que en ese momento yo necesitaba estar muy presente, necesitaba estar muy acá y ahora para la toma de decisiones y para recibir una noticia de lo que sea”, explicó.

Por qué J Rei comenzó a llevar un botiquín en su mochila

La experiencia que vivió junto a Becerra también llevó al cantante a modificar algunos de sus hábitos. Entre ellos, incorporó un botiquín de primeros auxilios a la mochila que lleva habitualmente.

J Rei explicó que su intención no es vivir pendiente de que ocurra una emergencia, sino contar con herramientas básicas para poder actuar si llega a ser necesario.

“Por eso hoy traje esta mochila, que es la de todos los días, y yo ahí tengo un botiquín”, contó durante la entrevista.

El artista aseguró que, aunque algunas personas pueden considerar exagerada esta costumbre, para él representa una forma de cuidarse y estar disponible para ayudar a sus seres queridos o a cualquier persona que pueda necesitarlo.

“Yo lo veo súper normal y me parece hasta algo lindo para cuidarte o cuidar a tus seres queridos”, sostuvo.

En esa línea, resumió la filosofía que adoptó después de aquellas experiencias: “No te preparás para el fin del mundo. Te preparás para vivir, para que cuando pase algo malo no te agarre de imprevisto”.

El cambio en la forma de valorar las cosas simples

Más allá de las medidas concretas que comenzó a tomar, J Rei aseguró que lo ocurrido también produjo un cambio en su manera de mirar la vida.

El cantante explicó que empezó a darle mayor importancia a situaciones cotidianas y a los vínculos personales, mientras que cuestiones que antes podían ocupar buena parte de su atención comenzaron a perder relevancia.

“Siento que se me nota personalmente como la conexión con lo simple. Empezar a valorar más y conectar con la realidad, con las cosas de verdad para dejar de darle entidad a las cosas que no importan”, reflexionó.

Como ejemplo, mencionó momentos sencillos que ahora disfruta de otra manera: “Hoy en día valoro mucho más cuando alguien me convida un mate y una charla... mirarme a los ojos y poder conectar un par de palabras”.

“Me ayudó a ser más Julián que Rei”

Hacia el final de la charla, el artista hizo una reflexión sobre la transformación personal que experimentó y diferenció su identidad pública de la persona detrás del nombre artístico.

“A mí todo esto me ayudó un montón a ser más Julián que Rei”, afirmó.

La frase resume el proceso que, según contó, comenzó a partir de las experiencias difíciles que atravesó junto a María Becerra y que luego trasladó a distintos aspectos de su vida: estar más presente, prepararse ante situaciones inesperadas y darle mayor valor a los vínculos y a los momentos cotidianos.

J Rei ya había contado anteriormente que la emergencia médica que atravesó Becerra lo llevó a incorporar elementos de primeros auxilios y preparación para emergencias en su día a día.