La experiencia VIP del Everton que cuesta US$33.000 e incluye hotel, entrenamiento y banco de suplentes

¿Alguna vez imaginaste cómo es pasar un día dentro de la rutina de un futbolista profesional? Una iniciativa vinculada al Everton y al Liverpool permite acercarse a esa experiencia por un valor de £25.000, unos US$33.000, aunque en este caso se trata del premio de una experiencia VIP organizada en el marco de Game4Hope, un partido benéfico que reunirá a leyendas de ambos clubes.

El evento se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre en el Hill Dickinson Stadium, la nueva casa del Everton. El encuentro enfrentará a un Merseyside XI, integrado por figuras históricas de Everton y Liverpool, contra un Rest of the World XI.

La propuesta busca recaudar fondos para combatir la falta de vivienda en Merseyside y cuenta con el apoyo de Everton in the Community y Shelter. Entre las figuras anunciadas aparecen Cafú, Clarence Seedorf, Robbie Fowler, Gareth Barry, Jaap Stam y Jari Litmanen, entre otros exfutbolistas.

Qué incluye la experiencia de £25.000

La denominada LGNDS VIP Immersive Experience está pensada para que el ganador pueda acompañar al equipo durante distintos momentos de la preparación del partido.

El premio incluye alojamiento en el hotel oficial del equipo, comidas seleccionadas junto a los jugadores y traslado con el plantel. También contempla participar de la jornada de entrenamiento previa al encuentro, prevista para el viernes 25 de septiembre.

Pero la propuesta va todavía más allá. El ganador podrá observar determinadas reuniones del equipo y del entrenador, además de presenciar la charla táctica previa al partido.

Del entrenamiento al banco de suplentes

Uno de los puntos más llamativos de la experiencia llegará el día del encuentro.

El participante podrá acompañar al equipo a pie de campo durante el calentamiento y posteriormente ocupar un lugar en el banco de suplentes como miembro honorario del plantel.

El paquete también incluye indumentaria personalizada, acreditación oficial de LGNDS, una camiseta firmada y acceso premium al partido. Después del encuentro, el ganador podrá participar de la celebración oficial junto con futbolistas y entrenadores.

De esta manera, la propuesta busca recrear durante un fin de semana buena parte de la rutina que atraviesa un futbolista antes, durante y después de un partido.

Un partido de leyendas con fines solidarios

La experiencia forma parte de Game4Hope, un evento benéfico inspirado en el formato de Soccer Aid que reunirá a exjugadores de Everton y Liverpool en un mismo equipo.

El Merseyside XI se enfrentará al Rest of the World XI el 26 de septiembre a las 16:45, en el Hill Dickinson Stadium. La recaudación estará destinada a Everton in the Community y Shelter, con el objetivo de contribuir a enfrentar la problemática de la falta de vivienda en Merseyside y otras zonas del Reino Unido.

La iniciativa permitirá así que un aficionado tenga una experiencia poco habitual: dormir en el hotel del equipo, entrenarse con los jugadores, participar de la preparación táctica, salir al campo durante el calentamiento y sentarse en el banco de suplentes, todo como parte de una acción solidaria.