La confesión de Thomas Tuchel sobre la eliminación de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026

La eliminación de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026 todavía genera repercusiones. El equipo dirigido por Thomas Tuchel estuvo en ventaja hasta los minutos finales, pero la Selección logró dar vuelta el partido en Atlanta con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Con el resultado todavía presente, el entrenador inglés volvió sobre sus decisiones tácticas y defendió el planteo que realizó durante el tramo decisivo del encuentro. Tuchel reconoció que la derrota representa una marca personal y aseguró que él es quien debe hacerse cargo de las decisiones tomadas.

“Pueden intentar matarme con esto. Pero es mi cicatriz, no la de ustedes. Yo tengo que vivir con esto. Yo estoy a cargo y tomo estas decisiones”, sostuvo.

El técnico también rechazó las especulaciones sobre qué habría ocurrido si hubiera elegido otras variantes. Según explicó, no existe la certeza de que una modificación diferente hubiera cambiado el resultado.

Inglaterra pasó de la ventaja al retroceso

El conjunto inglés consiguió ponerse 1-0 arriba a los 55 minutos, cuando Anthony Gordon aprovechó un centro de Morgan Rogers. Sin embargo, después del gol, Inglaterra comenzó a perder presencia ofensiva y Argentina incrementó la presión sobre el arco defendido por Jordan Pickford.

Tuchel reconoció que percibió un cambio en el desarrollo del partido después de la ventaja.

“Sentí que estábamos a la defensiva. Argentina jugaba con más libertad, con movimientos más fluidos y encontraba mejores soluciones”, explicó.

El entrenador también recordó algunas de las situaciones que tuvo Inglaterra inmediatamente después del 1-0, pero admitió que el equipo terminó adoptando una postura excesivamente conservadora.

“Eso me afectó; quizá también afectó a los jugadores. De repente entramos en una mentalidad de ‘solo hay que resistir’. Jugamos como si faltaran cuatro minutos y no 30”, señaló.

La presión argentina terminó dando resultado. Enzo Fernández empató a los 85 minutos con un remate desde afuera del área, mientras que Lautaro Martínez marcó el 2-1 en el tiempo adicional, tras un centro de Lionel Messi.

La explicación de Tuchel para el cambio a línea de cinco

Uno de los principales cuestionamientos al entrenador estuvo relacionado con su decisión de modificar la estructura defensiva de Inglaterra cuando el equipo estaba en ventaja.

Tuchel explicó que la determinación surgió después de una ocasión clara de Argentina y de la sensación de que su equipo ya no podía controlar el partido con el esquema que estaba utilizando.

“Pensé: ‘No vamos a sobrevivir’. No teníamos posesión, no defendíamos bien, no defendíamos correctamente con nuestro 4-4-2. Necesitábamos ayuda”, argumentó.

A partir de allí, el técnico decidió recurrir a una fórmula que Inglaterra ya había utilizado en las rondas anteriores del Mundial para proteger resultados. Frente a Argentina, primero pasó a un 5-3-2 y posteriormente utilizó un 5-4-1.

“Quería darles algo a los jugadores: esto es lo que hacemos. Pensé que Argentina dependía mucho de los centros y tenía cuatro delanteros en la última línea. Pensé: juguemos con una línea de cinco”, explicó.

La reacción de Argentina que sorprendió a Inglaterra

Tuchel también se refirió a la forma en que Argentina modificó su comportamiento durante los últimos minutos. El entrenador destacó la agresividad con la que el equipo de Lionel Scaloni buscó el empate y posteriormente la victoria.

“Argentina empezó a jugar muy, muy rápido”, señaló el alemán, quien describió la postura de la Albiceleste como una especie de “no tenemos nada que perder”.

El entrenador inglés destacó además la estructura ofensiva que adoptó Argentina en el tramo final, con una gran cantidad de futbolistas ocupando posiciones ofensivas.

“Jugaron con cuatro delanteros. Pusieron dos extremos, dos atacantes y a Messi. Sacaron a un número seis y pusieron a un número 10. Quitaron a un defensor central y pusieron a un número seis”, explicó.

Según su análisis, Argentina llegó a defender y atacar durante algunos pasajes con una estructura muy ofensiva: “En algunos momentos jugaron con un 3-1-6. ¿Quién juega con un 3-1-6? Nos costó mucho”, afirmó.

Tuchel reconoció que el cambio llegó demasiado pronto

Más allá de defender la lógica de su decisión, el entrenador inglés reconoció que pudo haber adoptado una mentalidad demasiado conservadora cuando todavía quedaba mucho partido por jugar.

“Pasé a un 5-3-2, cambiamos la estructura porque creo que así podemos manejar mejor la amplitud y todavía tenemos tres defensores centrales en el medio si siguen llegando centros”, explicó.

Sin embargo, Tuchel también admitió que el cambio de mentalidad pudo haber sido prematuro.

“Después cambiamos a un 5-4-1. Incluso mi mentalidad quizá fue: ‘solo hay que resistir’. Y era demasiado pronto. Demasiado pronto para esa mentalidad”, concluyó.

La derrota por 2-1 dejó a Inglaterra fuera de la final, mientras que Argentina avanzó al partido decisivo del Mundial 2026, donde enfrentó a España.