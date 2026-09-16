Goity cuestionó los resultados educativos de Argentina y advirtió sobre una crisis que “no sorprende”

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, analizó los resultados obtenidos por los estudiantes argentinos en las pruebas internacionales PISA y sostuvo que los bajos desempeños registrados no representan una sorpresa para las autoridades provinciales.

Aunque aclaró que se trata de una evaluación internacional que funciona como un parámetro general, Goity señaló que los resultados coinciden con el diagnóstico que Santa Fe viene elaborando a partir de sus propias evaluaciones y de los datos obtenidos mediante las pruebas nacionales Aprender.

El funcionario también puso en contexto el alcance de la medición en territorio santafesino. Según explicó, la muestra incluyó solamente a 16 escuelas de la provincia, por lo que consideró que no puede utilizarse para extraer conclusiones específicas sobre todo el sistema educativo provincial.

Sin embargo, sostuvo que el desempeño argentino refleja un deterioro sostenido de la calidad de los aprendizajes durante las últimas dos décadas. A su entender, el país pasó de ocupar un lugar destacado dentro de los sistemas educativos de la región a registrar una pérdida significativa de resultados.

Un problema que excede a alumnos y docentes

Para Goity, las dificultades no pueden atribuirse exclusivamente a los estudiantes, los docentes o las familias. El ministro definió la situación como un problema sistémico relacionado con el funcionamiento general de la educación.

En ese sentido, sostuvo que durante años se perdió el foco sobre los aprendizajes y se debilitaron herramientas consideradas centrales para mejorar el desempeño de los alumnos.

Entre los aspectos que mencionó aparecen la evaluación de los conocimientos, la capacitación docente y el reconocimiento de quienes consiguen buenos resultados dentro del sistema educativo.

El funcionario también señaló un debilitamiento de la autoridad pedagógica, que consideró otro de los factores que contribuyeron al deterioro de los aprendizajes.

La mirada de Santa Fe

El ministro remarcó que la provincia viene trabajando con evaluaciones propias para conocer con mayor precisión cuáles son las dificultades que presentan los alumnos y diseñar políticas específicas a partir de esos resultados.

Desde su perspectiva, las pruebas PISA permiten observar el panorama general, pero no ofrecen por sí solas información suficientemente detallada para diagnosticar la situación de cada jurisdicción.

Por eso, Goity planteó la necesidad de combinar las mediciones internacionales con evaluaciones nacionales y provinciales que permitan identificar problemas concretos y establecer estrategias para revertirlos.

El diagnóstico oficial santafesino apunta así a recuperar el lugar central de los aprendizajes dentro de la política educativa y a fortalecer las herramientas de evaluación, formación y acompañamiento de docentes y estudiantes.