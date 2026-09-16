Scaglia anticipó su postura sobre las PASO y abrió el debate sobre el futuro electoral en Santa Fe

La diputada nacional del PRO y ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, confirmó que votará a favor de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional. Su posición se ubica entre la propuesta del Gobierno de Javier Milei, que impulsa su eliminación definitiva, y la postura de sectores de la oposición que buscan mantenerlas vigentes.

Scaglia explicó que su rechazo a la derogación no implica una defensa irrestricta del actual sistema electoral. A su entender, las primarias podrían ser suspendidas de manera excepcional hasta que se concrete una discusión más amplia sobre una eventual reforma.

La legisladora planteó que preferiría un esquema de PASO optativas, debido a que considera que no debería obligarse a los ciudadanos a participar de las internas de los partidos políticos. Sin embargo, sostuvo que modificar el sistema de manera integral requiere un debate que, por los tiempos actuales, no podría concretarse antes de las próximas elecciones.

Para Scaglia, el eje de la discusión no debería estar puesto únicamente en el costo económico de organizar las primarias. Consideró que el funcionamiento del sistema electoral debe evaluarse principalmente en función de su capacidad para garantizar mayor participación, transparencia y mejores condiciones para la selección de candidatos.

En esa línea, propuso incorporar otras herramientas destinadas a fortalecer la calidad institucional, entre ellas la denominada Ficha Limpia y restricciones para quienes adeuden obligaciones alimentarias. También señaló la necesidad de establecer límites a la proliferación de listas dentro de los espacios políticos.

El debate por la obligatoriedad

La dirigente del PRO sostuvo que permitir que los ciudadanos puedan elegir entre distintas alternativas es compatible con un sistema democrático, pero cuestionó que todos estén obligados a participar de las internas partidarias.

Según su planteo, una eventual reforma debería contemplar mecanismos que permitan ordenar la oferta electoral. Puso como ejemplo los casos en los que un mismo partido o frente presenta una gran cantidad de listas para una categoría, situación que, a su criterio, termina dificultando la comprensión del proceso electoral.

Scaglia también cuestionó el alcance que tuvo el proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno nacional. Consideró que la iniciativa terminó alejándose de los objetivos que inicialmente se había planteado debido a las dificultades para conseguir acuerdos legislativos.

La situación de Santa Fe

En relación con Santa Fe, la diputada señaló que todavía no está definido el calendario electoral provincial, pero advirtió que la superposición entre comicios provinciales y nacionales puede generar dificultades para los votantes y para las propias fuerzas políticas.

Scaglia recordó que en anteriores oportunidades los distintos calendarios electorales terminaron generando escenarios complejos, especialmente cuando un espacio debía competir a nivel provincial y, poco tiempo después, establecer acuerdos diferentes para una elección nacional.

La dirigente también hizo referencia a su relación política con el gobernador Maximiliano Pullaro y a las especulaciones sobre un eventual acercamiento entre Unidos y La Libertad Avanza. En ese contexto, su postura frente a las PASO se suma a una discusión más amplia sobre la estrategia que adoptarán los distintos sectores políticos de Santa Fe de cara al próximo escenario electoral.