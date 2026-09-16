Peyrano mueve sus fichas y empieza a mirar la Casa Gris

Marcos Peyrano decidió dejar de mirar desde la tribuna y comenzó a mostrar sus cartas. El abogado y apoderado de La Libertad Avanza (LLA) en Santa Fe puso en marcha sus cuentas oficiales en redes sociales y, aunque evitó confirmar que será candidato, dejó suficientes señales como para que su nombre vuelva a instalarse en la carrera hacia 2027.

El primer mensaje fue breve, pero cargado de contenido político. “Empezamos”, escribió Peyrano, acompañado de una serie de definiciones sobre seguridad, gasto público, impuestos y producción, cuatro ejes que pretende convertir en parte de su agenda provincial.

“Estoy convencido de que la provincia de Santa Fe puede estar mucho mejor”, afirmó.

El lanzamiento de sus redes no parece ser un hecho menor. Más allá de la explicación formal de que busca separar su actividad política de sus perfiles personales, el movimiento aparece en un escenario donde La Libertad Avanza comienza a ordenar sus piezas pensando en las elecciones de 2027.

Un nombre que vuelve a aparecer en la carrera

El nombre de Peyrano ya había comenzado a circular como una alternativa dentro del armado libertario santafesino. En los últimos meses compartió actividades y recorridas con la diputada nacional Romina Diez, mientras su figura ganaba espacio dentro de la estructura provincial de LLA.

Ahora, con el lanzamiento de sus canales oficiales, el abogado vuelve a enviar una señal política.

Aunque intenta evitar el lanzamiento formal de una candidatura, Peyrano reconoció que no descarta competir por ningún cargo. Al mismo tiempo, aclaró que todavía queda camino por recorrer y que existen cuestiones electorales que deberán definirse, entre ellas el futuro de las PASO y el calendario de los próximos comicios.

La prudencia discursiva no alcanza, sin embargo, para ocultar que la carrera hacia 2027 ya comenzó a moverse.

Seguridad, impuestos y gasto público en el centro de la discusión

Peyrano también comenzó a definir cuáles serán sus principales banderas.

La seguridad aparece entre las prioridades. Se trata, además, de un terreno especialmente sensible para el gobierno de Maximiliano Pullaro, que construyó buena parte de su discurso de gestión alrededor de la reducción de los niveles de violencia, particularmente en Rosario.

El dirigente libertario también puso el foco en el gasto público y la presión tributaria, reclamando un Estado más eficiente y una menor carga para quienes producen.

“Durante años nos dijeron que no se podía. Que teníamos que resignarnos a la inseguridad, al gasto sin control y a los impuestos que castigan al que produce”, sostuvo Peyrano, apuntando sus críticas principalmente contra las administraciones identificadas con el kirchnerismo.

El planteo abre otra discusión dentro de la política santafesina. Mientras el gobierno provincial exhibe la obra pública y la inversión como algunos de sus principales argumentos de gestión, desde el espacio libertario buscan instalar una agenda diferente, centrada en bajar el peso del Estado, reducir impuestos y profundizar el vínculo con el sector productivo.

Un alineamiento sin demasiadas vueltas con Milei

Si algo quedó claro en el mensaje de Peyrano es su identificación con el rumbo político de Javier Milei.

El dirigente sostiene que Santa Fe necesita una mayor coordinación con el Gobierno nacional y considera que esa sintonía permitiría mejorar el funcionamiento de la provincia.

En ese esquema, Romina Diez ocupa un lugar central. Peyrano reivindicó el camino iniciado por la diputada y planteó la necesidad de profundizar el alineamiento entre Santa Fe y la administración libertaria.

La seguridad fue nuevamente el ejemplo elegido para defender esa postura.

Según explicó, cuando Nación y Provincia trabajan coordinadamente en esa materia, los resultados son mejores. Su planteo es trasladar esa misma lógica a otras áreas de gobierno.

El mensaje político, entonces, aparece bastante definido: Milei en Nación, LLA creciendo en Santa Fe y una eventual candidatura provincial que todavía no lleva nombre oficial, pero que ya empieza a mostrar sus primeros movimientos.

Peyrano dice que simplemente está comenzando. La política santafesina, mientras tanto, ya tomó nota.