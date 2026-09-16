La emoción de los Juegos Suramericanos no se detiene en una Rafaela plenamente deportiva

Promediando la semana, la infraestructura urbana de la ciudad se luce a gran escala para albergar disciplinas de alta velocidad y destreza que capturan la atención de toda la región.





El programa deportivo para este miércoles 16 es el siguiente:





11:30 | Ecoparque (Invencible BMX Park; Av. Antonio Podio, esq. Hipólito Vieytes) | BMX Racing

15:00 | Microestadio Invencible Rafaela (Av. Ernesto Salva 1856) | Boxeo





La respuesta del público consolida el éxito de una semana inolvidable.