La emoción de los Juegos Suramericanos no se detiene en una Rafaela plenamente deportiva

La emoción de los Juegos Suramericanos no se detiene en una Rafaela plenamente deportivaRAFAELAAna COHEN
Promediando la semana, la infraestructura urbana de la ciudad se luce a gran escala para albergar disciplinas de alta velocidad y destreza que capturan la atención de toda la región.
El programa deportivo para este miércoles 16 es el siguiente:
11:30 | Ecoparque (Invencible BMX Park; Av. Antonio Podio, esq. Hipólito Vieytes) | BMX Racing
15:00 | Microestadio Invencible Rafaela (Av. Ernesto Salva 1856) | Boxeo
La respuesta del público consolida el éxito de una semana inolvidable.
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