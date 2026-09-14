Nueva entrega del refuerzo alimentario en Rafaela

El Gobierno Municipal de Rafaela, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, pondrá en marcha una nueva entrega del refuerzo alimentario a partir del próximo jueves 17 de septiembre. El operativo se llevará a cabo en el dispositivo ubicado en Santos Vega 435, en el horario de 7:30 a 12:00.



La distribución de los módulos alimentarios se organizará tomando como referencia la última cifra del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular del beneficio, bajo el siguiente calendario:



* Jueves 17: documentos terminados en 0

* Viernes 18: documentos terminados en 1

* Lunes 21: documentos terminados en 2

* Martes 22: documentos terminados en 3

* Miércoles 23: documentos terminados en 4

* Jueves 24: documentos terminados en 5

* Viernes 25: documentos terminados en 6

* Lunes 28: documentos terminados en 7

* Martes 29: documentos terminados en 8

* Miércoles 30: documentos terminados en 9



Concientización ambiental

Desde el Estado local se recuerda a las personas beneficiarias la obligatoriedad de concurrir con una bolsa reutilizable para retirar los alimentos. Esta medida forma parte de la campaña de concientización ambiental implementada desde el inicio del año, orientada a promover hábitos públicos más sostenibles, reducir el uso de plásticos de un solo uso y contribuir activamente al cuidado del ambiente.



Requisitos de retiro

Es importante aclarar que la entrega se realizará únicamente de manera presencial a los titulares que presenten su DNI (última versión disponible).



Las únicas excepciones contempladas corresponden a personas mayores de edad consideradas de riesgo y a personas con discapacidad. En estas situaciones particulares, podrá asistir un familiar directo en su representación, quien deberá exhibir de forma obligatoria el DNI físico del beneficiario titular.