El 14 de septiembre de 1923, 80.000 espectadores asisten en el teatro Polo Grounds de la ciudad de Nueva York a la denominada "Pelea del Siglo". El argentino José Luis Firpo, llamado "el toro de las pampas" se enfrenta al norteamericano Jack Dempsey por el título de los pesos pesados.

En Buenos Aires, se esperan las llamadas de los corresponsales que por teléfono dan un resumen de cada asalto. Se había pautado que el faro del edificio Barolo del centro porteño se iluminara de verde si triunfaba Firpo y de rojo si era derrotado.

En el primer asalto Firpo lanza a Dempsey fuera del ring con un certero trompazo. El arbitro espera 17 segundos hasta que el estadounidense vuelve al ring con la ayuda de los periodistas. En Buenos Aires, la luz verde del Barolo se enciende cuando cae Dempsey y comienzan los festejos. Pero la pelea continúa y en el segundo round el argentino cae por nocaut. La luz roja termina con la alegría en Buenos Aires.