El desgarrador testimonio de la madre del exrugbier Federico Martín Aramburú en el juicio

Cecilia Aramburú, madre de Federico Martín Aramburú, declaró entre lágrimas ante el Tribunal de lo Penal de París, donde se desarrolla el juicio por el asesinato del exjugador de Los Pumas, ocurrido en marzo de 2022.

Durante su testimonio, apuntó contra Loïk Le Priol y Romain Bouvier, los principales acusados por el ataque, y describió el episodio como el resultado de un contexto marcado por la violencia y el odio.

“Mi hijo se encontró con gente muy violenta, llena de odio, armada y también llena de impunidad”, expresó Cecilia frente a los jueces.

El dolor de una madre y el impacto del crimen

La mujer explicó que el asesinato de su hijo tuvo un impacto todavía mayor cuando la familia conoció los antecedentes y la vinculación de los acusados con movimientos de extrema derecha en Francia.

“Nosotros no sabíamos lo que era la extrema derecha en Francia; al dolor indecible de la muerte de un hijo se suma esa circunstancia”, sostuvo, visiblemente emocionada.

Cecilia también describió lo ocurrido antes del tiroteo y aseguró que existió una situación de desprecio y trato humillante que terminó desencadenando el enfrentamiento.

El juicio comenzó el 7 de septiembre y está previsto que se extienda hasta el 25 de septiembre. Le Priol está acusado de asesinato, mientras que Bouvier enfrenta una acusación por tentativa de asesinato.

Cómo fue el enfrentamiento antes del asesinato

Ante una pregunta del presidente del tribunal, Cecilia reconstruyó los momentos previos al ataque y recordó el cruce que protagonizaron su hijo y el exrugbier neozelandés Shaun Hegarty con los acusados.

Según su relato, el conflicto comenzó después de que los hombres realizaran comentarios provocadores y despectivos hacia una persona en situación de calle.

“La actitud de Federico fue la consecuencia de haber escuchado escenas muy provocadoras y amenazantes”, sostuvo la madre del exrugbier al explicar por qué su hijo intervino en la discusión.

El enfrentamiento continuó fuera del bar y terminó con Aramburú siendo atacado a tiros en la vía pública. La investigación judicial sostiene que los acusados regresaron al lugar después del primer altercado.

El reclamo de justicia de la familia Aramburú

Cecilia también hizo referencia al componente ideológico que, según su interpretación, estuvo presente durante el episodio. En ese sentido, recordó las expresiones que escuchó su hijo y Hegarty durante el enfrentamiento.

“Me imagino que Federico tampoco se iba a ir asintiendo después de escuchar ‘tú argentino, tú neozelandés, y nosotros somos de aquí, estamos en casa’”, afirmó ante los jueces.

El testimonio se produjo en una jornada especialmente emotiva del proceso. La madre de Aramburú sostuvo que su familia todavía intenta comprender cómo una discusión terminó con la muerte del exjugador argentino.

El juicio continuará en París durante las próximas semanas y buscará determinar las responsabilidades penales de los acusados y las circunstancias que rodearon el ataque que terminó con la vida de Federico Martín Aramburú, quien tenía 42 años y había disputado 22 partidos con Los Pumas.