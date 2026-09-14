Argentina tuvo un gran debut y quedó segunda en el medallero de los Juegos Suramericanos

Argentina tuvo un auspicioso comienzo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y cerró la primera jornada en el segundo lugar del medallero, con un total de 11 preseas: tres de oro, una de plata y siete de bronce. Brasil fue el gran dominador del inicio de la competencia y quedó en lo más alto con 28 medallas.

La delegación brasileña acumuló 14 medallas de oro, ocho de plata y seis de bronce, mientras que Colombia completó el podio con seis preseas, dos de ellas doradas y cuatro plateadas.

Los tres oros de Argentina

Entre las actuaciones más destacadas de la jornada estuvieron las tres medallas de oro conseguidas por Argentina.

El primer festejo llegó de la mano de Pascual Di Tella, quien se consagró campeón en sable individual de esgrima. El argentino derrotó 15-12 al venezolano Eliecer Romero en la final disputada en Santa Fe y consiguió la primera medalla dorada para la delegación nacional.

Luego fue el turno de Macarena Ceballos, que se impuso en los 100 metros pecho femenino con un tiempo de 1:06.80. La nadadora argentina, además, estableció un récord de los Juegos Suramericanos en la prueba. Su compatriota Martina Barbeito obtuvo la medalla de plata.

El tercer oro argentino también llegó en natación. Cecilia Dieleke, de apenas 17 años, compartió el primer puesto con la brasileña Etiene De Medeiros en los 50 metros espalda, por lo que ambas se quedaron con la medalla dorada. Andrea Berrino, en tanto, obtuvo el bronce.

Argentina sumó 11 medallas en el primer día

Además de las tres doradas y la plata de Barbeito, Argentina consiguió siete medallas de bronce en distintas disciplinas.

Entre ellas se destacó la obtenida por Romina Imwinkelried en los 10 kilómetros de aguas abiertas, quien se convirtió en la primera argentina en subir al podio de estos Juegos. También hubo bronces para Juan Bacha en sable individual, el equipo masculino de gimnasia artística y distintos representantes argentinos en las pruebas de natación.

De esta manera, la delegación nacional terminó el primer día con 11 medallas y en el segundo puesto de la clasificación general, detrás de Brasil.

Así quedó el medallero

Brasil lidera con 28 medallas: 14 de oro, ocho de plata y seis de bronce.

Argentina aparece segunda con 11 preseas: tres oros, una plata y siete bronces.

Colombia ocupa el tercer lugar con seis medallas: dos de oro y cuatro de plata.

Más atrás quedaron Uruguay, con una medalla de oro; Venezuela, con dos de plata y tres de bronce; Perú, con dos de plata; Ecuador, con una de plata; Chile, con cuatro de bronce; y Paraguay, con un bronce.

Los Juegos Suramericanos recién comenzaron y la delegación argentina tendrá por delante dos semanas de competencia para ampliar su cosecha y acercarse a Brasil en la lucha por los primeros lugares del medallero. La competencia se desarrolla en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con actividad en 43 deportes y 60 disciplinas.