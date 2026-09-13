Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: todo lo que hay que saber sobre sedes, deportes y horarios

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya comenzaron. La provincia es anfitriona de la XIII edición de la competencia continental, que reúne a más de 4.000 atletas de 15 países durante dos semanas de actividad deportiva. Las competencias se desarrollan del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, las tres ciudades que concentran el programa oficial.

Se trata de una edición histórica para el deporte argentino: por primera vez una provincia completa es sede de los Juegos Suramericanos, con competencias distribuidas entre distintas ciudades. El programa contempla 43 deportes y 60 disciplinas, con un total de 39 escenarios deportivos.

Además, la organización representa el regreso de los Juegos Suramericanos a la Argentina después de 20 años, tras la edición realizada en Buenos Aires en 2006.

Los 15 países participantes

En Santa Fe 2026 participan delegaciones de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

La delegación argentina está integrada por 658 representantes, que competirán en las distintas disciplinas con el objetivo de llevar al país a lo más alto del medallero.

Entre los deportistas argentinos se encuentran figuras con experiencia olímpica y jóvenes talentos que buscan dar un paso importante en sus respectivas carreras.

Rosario: la sede con mayor cantidad de competencias

Rosario concentra una parte importante del programa deportivo de los Juegos. Entre las disciplinas acuáticas se encuentran natación, clavados, natación artística y polo acuático.

También habrá una fuerte presencia de deportes de conjunto, como fútbol, vóley, vóley playa y rugby 7.

La ciudad además será escenario de competencias de gimnasia artística, gimnasia rítmica y trampolín, junto con distintas disciplinas de combate como judo, karate, taekwondo, lucha y esgrima.

El programa rosarino se completa con deportes de raqueta como tenis, tenis de mesa, bádminton, raquetbol y squash, además de tiro con arco, equitación, golf, pelota vasca, patinaje, pentatlón moderno y esports, entre otras disciplinas.

Santa Fe capital: atletismo, agua y deportes de conjunto

La capital provincial tendrá una programación que combina disciplinas acuáticas, atletismo y deportes de equipo.

En el agua se disputarán las competencias de aguas abiertas, canotaje de velocidad, canotaje slalom, remo convencional y coastal, esquí náutico, wakeboard, triatlón, vela y Stand Up Paddle.

Uno de los principales puntos de atención estará en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), donde se desarrollarán las pruebas de atletismo.

También tendrán lugar en Santa Fe las competencias de balonmano, hockey sobre césped, escalada deportiva y bochas.

Rafaela: ciclismo, deportes urbanos y más

Rafaela tendrá al ciclismo como uno de los grandes protagonistas de los Juegos. La ciudad recibirá las pruebas de ciclismo de pista, ruta, mountain bike, BMX Freestyle y BMX Race.

Además, habrá competencias de skateboarding, boxeo y pádel.

La ciudad cuenta para esta edición con nuevos escenarios deportivos, entre ellos el Invencible Velódromo, el Invencible Rafaela y la nueva pista de BMX, infraestructura que quedará como legado una vez finalizados los Juegos.

Las subsedes fuera de las tres ciudades principales

Aunque Santa Fe, Rosario y Rafaela son las sedes principales, algunas disciplinas se desarrollan en otras localidades.

Entre ellas se encuentran Recreo, donde funciona el Centro Internacional de Tiro Deportivo, y otras ciudades que reciben competencias específicas según las necesidades de cada deporte.

De esta manera, los Juegos extienden su presencia más allá de las tres ciudades cabecera y generan un verdadero despliegue deportivo en distintos puntos de la región.

Cuándo comenzaron las competencias

La ceremonia inaugural se realizó el sábado 12 de septiembre en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario, mientras que las primeras competencias comenzaron el domingo 13. La actividad continuará hasta el sábado 26 de septiembre.

La programación oficial permite consultar día por día los horarios, las disciplinas y los escenarios de cada competencia.

Dónde seguir los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La competencia cuenta con cobertura televisiva y plataformas de streaming para seguir las distintas disciplinas y la participación de los atletas argentinos.

Además, la organización ofrece información actualizada sobre horarios, escenarios, resultados y programación a través de sus canales oficiales.

Santa Fe 2026 no solo representa una gran competencia deportiva: también dejará un importante legado de infraestructura. La Provincia destinó más de 90 millones de dólares a obras vinculadas con los Juegos, entre ellas nuevos escenarios, ampliaciones y mejoras en las tres ciudades sede.