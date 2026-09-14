Temblor en Wall Street: las acciones de IA se desploman tras una fuerte advertencia de Anthropic

Las acciones relacionadas con la inteligencia artificial comenzaron la semana bajo una fuerte presión en Wall Street. Durante las operaciones previas a la apertura de los mercados, varias de las principales compañías vinculadas al desarrollo de chips, centros de datos e infraestructura para IA registraron importantes pérdidas.

El movimiento se produjo luego de que Dario Amodei, CEO de Anthropic, difundiera durante el fin de semana un extenso ensayo en el que planteó la necesidad de moderar el ritmo de avance de esta tecnología. Sus advertencias generaron preocupación entre los inversores y repercutieron sobre buena parte del sector tecnológico.

Entre las empresas más afectadas se ubicaron Marvell y SK Hynix, con descensos cercanos al 7%. A su vez, CoreWeave, SanDisk, Intel y AMD retrocedieron alrededor de un 6%, mientras que Micron y Super Micro registraron bajas próximas al 5%.

El impacto también alcanzó a los gigantes de la industria. Nvidia y Broadcom, dos de las compañías más importantes dentro del ecosistema de inteligencia artificial, operaban con pérdidas cercanas al 3% antes del comienzo de la rueda bursátil.

Dos jornadas que encendieron las alarmas

La preocupación de los mercados se intensificó después de las declaraciones realizadas en los últimos días por algunas de las principales figuras de la industria. En particular, los mensajes de Amodei y Sam Altman, CEO de OpenAI, pusieron nuevamente en primer plano los riesgos asociados al desarrollo acelerado de los modelos de inteligencia artificial.

En su escrito, Amodei sostuvo que durante los últimos meses llegó a la conclusión de que enfrentar adecuadamente los riesgos de la IA requiere adoptar una postura más prudente. Según planteó, no alcanza con aumentar las inversiones destinadas a prevenir posibles consecuencias negativas, sino que también resulta necesario revisar la velocidad con la que se desarrollan las capacidades de los modelos.

El ejecutivo de Anthropic llamó así a reducir el ritmo de avance de los sistemas de inteligencia artificial, aunque aclaró que esto no significa detener el progreso tecnológico.

Su planteo apunta a generar un margen de tiempo suficiente para que las medidas de seguridad puedan avanzar al mismo ritmo que las capacidades de los nuevos modelos.

El mercado pone el foco en el riesgo

Las declaraciones llegan en un momento de enorme expectativa alrededor de la inteligencia artificial, un sector que durante los últimos años se convirtió en uno de los principales motores de las inversiones tecnológicas.

La demanda de procesadores, servidores y capacidad de almacenamiento impulsó fuertemente a compañías como Nvidia, AMD, Broadcom, Micron y SK Hynix. Sin embargo, las nuevas advertencias sobre los riesgos y la velocidad de expansión de la IA introdujeron un elemento de incertidumbre que rápidamente se trasladó a los mercados.

El temor entre los inversores no está necesariamente vinculado a una pérdida de confianza en la tecnología en sí misma, sino a las consecuencias que podría tener un desarrollo demasiado veloz sin suficientes mecanismos de control y seguridad.

De esta manera, las palabras de uno de los referentes de la industria volvieron a poner sobre la mesa un debate que trasciende a Silicon Valley: hasta dónde acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial y cuánto tiempo necesita la industria para garantizar que ese avance pueda sostenerse de manera segura.