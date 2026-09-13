Rusia enfría un posible encuentro entre Putin y Zelensky en Estados Unidos

El gobierno de Rusia descartó la posibilidad de que Vladimir Putin y Volodimir Zelensky mantengan una reunión durante la próxima cumbre del G20, prevista para mediados de diciembre en Miami.

La posición fue expresada por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien rechazó la posibilidad de un encuentro en territorio estadounidense luego de que el presidente ucraniano manifestara su disposición a mantener una conversación directa con Putin.

Ante la consulta sobre esa propuesta, Peskov fue contundente y aseguró que un encuentro en Estados Unidos “es imposible”. Al mismo tiempo, reiteró que Moscú mantiene una condición que ya había sido planteada anteriormente: si Zelensky pretende reunirse con Putin, deberá viajar a la capital rusa.

De esta manera, el Kremlin volvió a dejar en claro que no contempla por el momento modificar el lugar propuesto para un eventual diálogo entre ambos mandatarios. La postura rusa se mantiene pese a los distintos intentos diplomáticos por abrir canales de negociación.

Incertidumbre sobre la presencia de Putin en el G20

La posibilidad de una reunión bilateral también quedó condicionada por otra incógnita: la asistencia del propio Putin a la cumbre internacional.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov señaló que todavía no se tomó una decisión sobre un eventual viaje del mandatario a Estados Unidos. Según explicó, hasta el momento los preparativos de Rusia para el encuentro se desarrollan únicamente en el plano técnico y mediante equipos especializados.

“Ni siquiera lo hemos discutido aún”, afirmó Ushakov al referirse a la eventual participación de Putin.

Por ahora, entonces, no sólo permanece descartado un encuentro entre Putin y Zelensky en Miami, sino que tampoco está confirmada la presencia del presidente ruso en la próxima reunión del G20.

La situación vuelve a poner de manifiesto las dificultades para concretar un contacto directo entre los líderes de Rusia y Ucrania, mientras continúa abierta la disputa sobre las condiciones y el lugar en el que podría desarrollarse cualquier eventual negociación.