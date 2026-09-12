Chiquito Romero se lanza como DT tras retirarse del fútbol

Sergio “Chiquito” Romero cerró en 2026 una extensa carrera como futbolista, en la que se convirtió en el arquero con más presencias en la historia de la Selección argentina, con 96 partidos. Su trayectoria incluyó pasos por Racing, AZ Alkmaar, Sampdoria, Mónaco, Manchester United, Boca y Argentinos Juniors, además de su destacada participación en el Mundial de Brasil 2014.

A pocos meses de colgar los guantes, el exarquero ya tiene definido cuál será su próximo desafío: quiere convertirse en director técnico. En una entrevista con Olé, Romero contó que la idea no nació después de su retiro, sino que comenzó a tomar forma muchos años atrás.

“Jugué toda mi carrera pensando en ser técnico”, aseguró Chiquito. Y explicó que una de sus principales inspiraciones fue Diego Simeone, a quien conoció durante su etapa en Racing.

La influencia de Simeone en la decisión de Chiquito Romero

Romero recordó que fue compañero del Cholo en Racing y que pudo observar de cerca su transición de futbolista a entrenador.

“Viví toda la transición de jugador a entrenador de Diego Simeone. Vi los cambios que hizo en ese momento y dije: ‘¿Cómo será eso? El día de mañana lo voy a intentar’”, relató.

El exarquero también contó que Simeone solía llevarlo en su camioneta durante los días de doble turno y que aprovechaba esos trayectos para hablarle de fútbol. Esa experiencia despertó en Romero la curiosidad por el trabajo de los entrenadores.

A lo largo de su carrera, además, compartió vestuario con entrenadores de enorme trayectoria, entre ellos Alejandro Sabella, Diego Maradona, Alfio Basile, Gerardo Martino, Louis van Gaal, José Mourinho y Claudio Ranieri. Según explicó, intentó aprender de cada uno de ellos para incorporarlo a su futura etapa como DT.

Chiquito Romero ya tiene un cuerpo técnico y sueña con Racing

Aunque todavía no definió dónde tendrá su primera experiencia, Romero aseguró que ya tiene armado un cuerpo técnico y que está preparado para comenzar su nueva etapa.

“Soy consciente de que en algún momento tengo que arrancar. No sé a dónde me va a tocar esa primera experiencia, pero donde me toque estoy seguro de que lo vamos a hacer con el mayor compromiso”, sostuvo.

Su gran deseo, sin embargo, tiene nombre propio: Racing. Romero surgió de las inferiores de la Academia y debutó profesionalmente con esa camiseta, por lo que reconoció que sería especial iniciar allí su carrera como entrenador.

“Soy hincha de Racing y sería la gloria absoluta arrancar en el club del cual salí y al cual quiero”, manifestó. Al mismo tiempo, aclaró que respeta al actual cuerpo técnico y desea que al equipo le vaya bien.

Su idea de juego como entrenador

Romero también adelantó algunos conceptos sobre el fútbol que pretende implementar cuando tenga su primera oportunidad como director técnico.

Para el exarquero, el compromiso y el hambre deben complementarse con el talento. Su objetivo será trasladar esa mentalidad a sus equipos y conseguir que los jugadores mantengan esa intensidad durante los 90 minutos.

Además, reconoció que su intención es comenzar su recorrido en Argentina y, si las cosas funcionan, dar en algún momento el salto al fútbol europeo, tal como ocurrió durante su etapa como futbolista.

El recuerdo de Messi y los años en la Selección

Durante la entrevista, Romero también habló sobre Lionel Messi, con quien compartió más de una década en la Selección argentina.

El exarquero destacó especialmente la evolución del capitán y recordó los años más difíciles del equipo nacional, cuando Messi recibió fuertes críticas pese a haber alcanzado varias finales.

Romero consideró que Messi podría haber continuado jugando durante varios años más, aunque entendió su decisión de alejarse de la Selección. También destacó su personalidad fuera de la cancha y aseguró que se queda con el recuerdo del Messi más íntimo, lejos de la exposición permanente.

De esta manera, mientras deja atrás definitivamente su etapa como arquero, Chiquito Romero comienza a preparar su nueva vida en el fútbol: esta vez, desde el banco de suplentes y con el sueño de dirigir algún día a Racing.