Wimbledon le cierra la puerta a los influencers tras el caos generado en el US Open

Fiel a una tradición que se remonta a 1877, Wimbledon decidió mantener una postura más conservadora frente al avance de los creadores de contenido en los grandes eventos deportivos. El All England Club no tiene previsto crear una categoría específica de acreditación para influencers o creadores de contenido en su próxima edición, en una decisión que marca distancia con la estrategia adoptada por el US Open.

La medida llega después de la polémica generada en Nueva York, donde el torneo estadounidense acreditó a cerca de 100 creadores de contenido, casi el doble que en 2025. La apuesta buscaba acercar el tenis a nuevas audiencias, pero algunas situaciones ocurridas durante los partidos provocaron críticas y reabrieron el debate sobre los límites entre la promoción del deporte, las redes sociales y el respeto por la competencia.

Wimbledon refuerza sus reglas para proteger el desarrollo de los partidos

A diferencia del enfoque más abierto del US Open, Wimbledon apuesta por preservar uno de los rasgos que históricamente identifican al torneo: el silencio y la concentración durante los puntos.

Las normas del All England Club ya contemplan restricciones sobre determinados elementos que puedan interferir con el desarrollo de los encuentros. Entre ellos se encuentran los aros de luz y otros dispositivos capaces de distraer a los jugadores, que podrán ser requisados o confiscados si los responsables consideran que pueden afectar el normal desarrollo de un partido.

Además, las condiciones de acceso de Wimbledon establecen restricciones para la difusión de imágenes y videos de los partidos, mientras que el personal acreditado tiene limitaciones para grabar en distintas zonas del club.

La polémica que encendió el debate en el US Open

El conflicto tomó mayor dimensión durante un partido de Naomi Osaka frente a Anastasia Zakharova, cuando el uso de un aro de luz y el ruido generado en una zona de espectadores obligaron al juez de silla a intervenir y detener momentáneamente el juego.

Osaka reclamó posteriormente un mayor conocimiento de las normas de comportamiento del tenis por parte de quienes se acercan por primera vez al deporte. Coco Gauff también defendió la llegada de nuevos públicos, aunque remarcó la necesidad de respetar la etiqueta y las reglas básicas de los partidos.

Sin embargo, existe una precisión importante: los creadores que protagonizaron la situación más viral durante el partido de Osaka no formaban parte del programa oficial de influencers acreditados por el US Open. Esto no impidió que el episodio alimentara el debate sobre cómo deben gestionarse los nuevos públicos y los contenidos para redes sociales dentro de los torneos.

Una diferencia de criterio entre los Grand Slam

La decisión de Wimbledon refleja dos estrategias diferentes frente al crecimiento de las redes sociales en el tenis. Mientras el US Open buscó ampliar su alcance mediante la incorporación de creadores de contenido, el Grand Slam británico apuesta por mantener un marco más restrictivo y priorizar las condiciones tradicionales de sus partidos.

Los influencers, de todos modos, no tienen prohibido asistir a Wimbledon como espectadores. La diferencia estará en que no contarán con una acreditación específica otorgada por su condición de creadores de contenido.

De esta manera, Wimbledon busca evitar que las polémicas vividas en Nueva York se repitan en sus pistas y reafirma una filosofía que combina tradición, silencio y respeto por el juego con las nuevas formas de comunicación que impone la era digital.