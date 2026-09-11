Aseguran que Michael Schumacher nunca volverá a ser visto en público

El nombre de Michael Schumacher volvió a estar en el centro de la escena de la Fórmula 1 luego de las declaraciones de Marc Surer, expiloto y comentarista suizo, quien se refirió a la posibilidad de que el siete veces campeón mundial vuelva a aparecer públicamente.

A casi 13 años del accidente de esquí que sufrió en los Alpes franceses, la situación personal de Schumacher continúa rodeada de un fuerte hermetismo. Su familia mantiene una estricta política de privacidad y son muy pocas las novedades que trascienden sobre su estado.

Consultado sobre una eventual reaparición del expiloto, Surer fue contundente y explicó que, a su entender, la familia no quiere exponerlo públicamente. "Quieren que la gente lo recuerde como era: un hombre feliz y exitoso", sostuvo el ex piloto en declaraciones a OLBG.

El hermetismo alrededor de Schumacher

Durante los últimos años surgieron diferentes versiones sobre la vida cotidiana de Schumacher y supuestas apariciones en eventos familiares. Sin embargo, no existe una confirmación oficial de la familia sobre esos trascendidos, por lo que cualquier información sobre su estado debe ser tomada con cautela.

La familia Schumacher decidió preservar al máximo su intimidad desde el accidente ocurrido en diciembre de 2013. Esa postura también quedó reflejada en el documental "Schumacher", estrenado por Netflix en 2021 con la participación de Corinna Schumacher y otros integrantes de su círculo cercano.

La producción permitió conocer algunos aspectos de la vida del expiloto después del accidente, aunque sin revelar públicamente detalles médicos que la familia decidió mantener en privado.

Un nuevo documental sobre el siete veces campeón

La figura de Schumacher volverá a cobrar protagonismo en las próximas semanas por el estreno de "Schumacher '94 - El nacimiento de una leyenda", el nuevo documental de Netflix que llegará a la plataforma el 2 de octubre de 2026.

La película estará centrada en la temporada 1994, cuando Schumacher consiguió su primer campeonato mundial con Benetton y comenzó a convertirse en una de las grandes figuras de la Fórmula 1.

El documental cuenta con la participación de Corinna Schumacher y de figuras cercanas al piloto, como Flavio Briatore, Bernie Ecclestone y David Coulthard. El tráiler fue presentado recientemente durante el Gran Premio de Italia, en el marco de los homenajes que Ferrari le dedicó al alemán.

El legado de una leyenda de la Fórmula 1

Michael Schumacher marcó una época en el automovilismo. El alemán consiguió siete títulos mundiales y 91 victorias en Grandes Premios, además de convertirse en una de las máximas figuras de la historia de Ferrari.

Sus primeros dos campeonatos llegaron con Benetton, en 1994 y 1995, mientras que posteriormente protagonizó una etapa histórica con Ferrari, con cinco títulos consecutivos entre 2000 y 2004.

A pesar del paso del tiempo y del enorme hermetismo que rodea su vida privada, la figura de Schumacher continúa vigente entre los fanáticos de la Fórmula 1. Ahora, su historia volverá a la pantalla con un documental que repasará precisamente el comienzo de la carrera que lo convirtió en leyenda.