Martín Menem negó una interna entre Karina Milei y Santiago Caputo

Martín Menem negó que exista una disputa de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo.

El titular de Diputados afirmó que el oficialismo mantiene como objetivo la reelección de Javier Milei.

El dirigente reconoció diferencias de criterio dentro del Gobierno, pero sostuvo que no afectan su funcionamiento.

Menem aseguró que participa de reuniones junto a Karina Milei, Santiago Caputo y el Presidente.

Las versiones sobre una interna contrastan con la interpretación oficial de que existe coordinación entre los principales sectores.

El presidente de Diputados sostuvo que los matices internos no modifican el rumbo general de la administración.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, rechazó las versiones sobre una disputa interna entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo, y aseguró que los principales integrantes del Gobierno mantienen un objetivo común: consolidar la gestión de Javier Milei y construir las condiciones políticas para que el Presidente pueda avanzar hacia un segundo mandato.

El titular de la Cámara baja buscó así desactivar las especulaciones sobre una eventual pelea por espacios de poder dentro del oficialismo. Según su interpretación, las diferencias que puedan existir entre los distintos sectores de La Libertad Avanza no representan una ruptura ni ponen en riesgo el funcionamiento del Gobierno.

Menem sostuvo que todos los funcionarios que integran la administración nacional trabajan detrás de una misma meta política. En ese sentido, afirmó que la prioridad compartida es que Milei consiga la reelección y que las discusiones internas no deben ser interpretadas como una crisis dentro del oficialismo.

El dirigente riojano también relativizó la importancia que adquirieron las versiones sobre supuestos enfrentamientos entre Karina Milei, Caputo y los integrantes de la familia Menem. Consideró que la atención sobre una presunta interna responde más a la necesidad de instalar determinados temas que a la existencia de un conflicto concreto dentro del Gobierno.

Su posición contrasta con las versiones atribuidas a sectores cercanos al gabinete, que ubican a los Menem como una pieza relevante en las tensiones alrededor de Karina Milei. De acuerdo con esas interpretaciones, existirían diferencias vinculadas con la manera de ejercer el poder y con determinadas prácticas de la política tradicional, situación que explicaría los roces con el asesor presidencial.

Frente a ese escenario, Martín Menem aseguró que mantiene contacto directo con los protagonistas de la conducción del Ejecutivo y que participa habitualmente de reuniones en las que intervienen el Presidente, Karina Milei y Santiago Caputo. A partir de esa experiencia, sostuvo que no observa un quiebre en el esquema de trabajo.

El presidente de Diputados reconoció, de todos modos, que existen diferencias de criterio entre los integrantes del oficialismo. Sin embargo, buscó establecer una diferencia entre esas discusiones y una verdadera disputa política. Para Menem, que existan distintas opiniones dentro de una fuerza política es una situación habitual y no necesariamente implica que se encuentre en riesgo la estrategia general.

La admisión de esos matices constituye uno de los pocos puntos en los que el dirigente reconoció la existencia de diferencias dentro del espacio gobernante. Su argumento es que las discusiones forman parte de cualquier construcción política y que incluso pueden coexistir con un funcionamiento coordinado de la administración.

En esa línea, Menem sostuvo que las distintas posiciones no modifican el rumbo definido por Milei. La conducción del oficialismo, según su interpretación, mantiene una orientación común y las discrepancias que puedan aparecer en torno de determinadas decisiones no alcanzan para alterar los objetivos centrales del Gobierno.

El planteo adquiere relevancia porque las versiones sobre una interna en el núcleo del poder comenzaron a ocupar un lugar creciente en la discusión política. Karina Milei concentra una parte significativa de la estructura partidaria de La Libertad Avanza, mientras que Caputo mantiene un papel relevante en la estrategia política y comunicacional del Gobierno. La relación entre ambos sectores es observada como uno de los factores que pueden influir en la evolución del oficialismo.

Menem, sin embargo, buscó transmitir una imagen diferente: la de un Gobierno con diferencias de criterio, pero alineado detrás del Presidente. Para el titular de Diputados, la discusión sobre matices no debería confundirse con una fractura y, mientras se mantenga la coordinación entre los principales actores, el rumbo político continuará sin modificaciones sustanciales.