El Papa León XIV recibirá a la CGT en Buenos Aires junto a empresarios y movimientos sociales

El Papa León XIV recibirá a la CGT el 9 de noviembre en la Universidad Católica Argentina.

El encuentro incluirá también a representantes del empresariado y de los movimientos sociales.

Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo llevarán al Vaticano los reclamos por la situación laboral argentina.

La organización de la visita abrió una nueva discusión interna sobre quiénes integrarán la delegación sindical.

La inteligencia artificial ocupó un lugar central en el debate impulsado por la delegación argentina en Roma.

La CGT planteó la necesidad de construir un nuevo acuerdo entre Estado, empresas y trabajadores frente a los cambios tecnológicos.

La visita del papa León XIV a la Argentina ya comienza a delinear uno de sus encuentros más relevantes con el mundo del trabajo. La reunión con la Confederación General del Trabajo (CGT), que había generado expectativas desde hace meses, quedó encaminada para realizarse el lunes 9 de noviembre en el Campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), con la participación de dirigentes sindicales, representantes del empresariado y referentes de movimientos sociales.

La definición del encuentro se produjo mientras una delegación integrada por sindicalistas, empresarios y representantes de organizaciones sociales participaba en Roma del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti. Como cierre de esa actividad, el Papa recibirá en audiencia privada a parte de esa comitiva en el Vaticano, un espacio que servirá para adelantar algunos de los temas que luego ocuparán un lugar central durante su visita al país.

Los dirigentes cegetistas Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, y Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la central obrera, aprovecharán esa audiencia para transmitir al Pontífice su preocupación por la situación social y laboral que atraviesa la Argentina. Entre los principales planteos figuran la pérdida de puestos de trabajo, la caída del poder adquisitivo y el creciente endeudamiento que afecta tanto a las familias como a las pequeñas y medianas empresas.

La confirmación del encuentro en Buenos Aires también dejó al descubierto las tensiones internas que atraviesan a la CGT. Algunos dirigentes cuestionaron el protagonismo que adquirió Martínez en el vínculo con el Vaticano y expresaron malestar por sentirse relegados en las gestiones vinculadas a la visita papal. Desde el entorno del dirigente sindical respondieron que la participación en la audiencia surge de la propia delegación que asistió al encuentro internacional y remarcaron que la inclusión de Jerónimo refleja la representación institucional de la conducción cegetista.

La organización del encuentro del 9 de noviembre abrió, además, una nueva discusión dentro de la central obrera. Los responsables de coordinar la agenda papal solicitaron que la delegación sindical sea reducida, lo que obligará a definir quiénes integrarán una comitiva con un alto valor político y simbólico.

Ese criterio de selección ya genera diferencias entre sectores que reclaman que la decisión no quede concentrada en un grupo reducido de dirigentes, sino que sea debatida por el Consejo Directivo completo, integrado por 50 miembros. La definición de esa lista aparece como uno de los próximos desafíos para la conducción sindical antes del desembarco del Pontífice en el país.

La preparación de la visita también será abordada durante la próxima semana en una reunión entre Jorge Sola, otro de los cotitulares de la CGT, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. Ambos religiosos participan en la coordinación de los detalles organizativos de la agenda local del Papa.

Mientras tanto, el paso de la delegación argentina por Roma dejó otro eje de debate vinculado al futuro del trabajo. Durante su exposición en el Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, Gerardo Martínez planteó la necesidad de construir un nuevo contrato social que involucre al Estado, las empresas y los trabajadores para enfrentar los cambios que atraviesa el mercado laboral.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo. El dirigente sostuvo que el desafío no consiste en resistir la llegada de la tecnología, sino en participar activamente en las decisiones sobre su implementación y garantizar que sus beneficios alcancen también a los trabajadores.

En ese sentido, defendió la incorporación de la inteligencia artificial a la negociación colectiva, la capacitación permanente y los procesos de reconversión laboral como herramientas para evitar que la innovación derive en mayores niveles de exclusión.

Además, propuso preservar la intervención humana en las decisiones que afecten a los trabajadores y avanzar hacia un esquema que permita que parte del aumento de productividad generado por las nuevas tecnologías se traduzca en mejores empleos, mayores ingresos y condiciones laborales más favorables.

La futura reunión en la UCA se perfila así como un ámbito de diálogo amplio, donde confluirán Iglesia, sindicatos, empresarios y organizaciones sociales para discutir tanto la coyuntura económica como las transformaciones que enfrenta el mundo del trabajo.