Rafaela se prepara para los Juegos Suramericanos: Pullaro inauguró la Villa que alojará a las delegaciones

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este viernes 11 de septiembre la inauguración oficial de la Villa Suramericana de Rafaela, uno de los espacios que tendrá un rol central durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La ceremonia se desarrolló durante la mañana en el sector ubicado en la zona de Balcarce y Gálvez, donde se realizó el tradicional corte de cintas que dejó formalmente inaugurado el complejo.

Tras el acto protocolar, las autoridades recorrieron las instalaciones destinadas a recibir a los deportistas y representantes de las distintas delegaciones que participarán de la competencia internacional.

Rafaela, sede de los Juegos

La Villa Suramericana será el lugar de alojamiento para parte de las delegaciones que llegarán a la provincia para participar de los Juegos, que tendrán a Santa Fe, Rosario y Rafaela como escenarios principales.

La inauguración representa uno de los últimos pasos de la preparación de la ciudad para recibir un evento deportivo de alcance continental, que reunirá a atletas de distintos países y movilizará una importante estructura logística.

Con la apertura oficial del complejo, Rafaela suma así una infraestructura especialmente preparada para acompañar el desarrollo de la competencia y se incorpora de manera directa a la organización de una de las principales citas deportivas que tendrá la provincia durante 2026.

El acto encabezado por Pullaro marcó, de esta manera, el inicio formal de una nueva etapa en la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos, con la ciudad lista para recibir a las delegaciones que llegarán en los próximos días.