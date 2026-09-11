Quirno y Presti llegan a Tierra del Fuego para impulsar la Base Naval Integrada

El Gobierno enviará una comitiva encabezada por Pablo Quirno y Carlos Presti para impulsar la reactivación de la Base Naval Integrada.

La obra demandará una inversión estimada de entre 400 y 500 millones de dólares.

El proyecto tendrá un perfil logístico, operativo y científico orientado al Atlántico Sur y la Antártida.

Ya se reasignaron 142 millones de dólares para iniciar una nueva etapa de ejecución.

El financiamiento restante deberá incorporarse en gran parte al Presupuesto 2027.

La visita incluirá reuniones institucionales, recorridas técnicas y la participación de autoridades militares y legisladores nacionales.

El Gobierno nacional enviará este viernes una comitiva encabezada por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, a Tierra del Fuego para recorrer el predio donde se proyecta construir la Base Naval Integrada, una obra considerada estratégica para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y potenciar el apoyo logístico a las operaciones antárticas.

La visita busca acelerar la reactivación de un proyecto cuya inversión total se estima entre 400 y 500 millones de dólares y que retomará su ejecución tras haber permanecido paralizado durante el primer año de la actual administración. La iniciativa se complementa con las recientes medidas anunciadas por el presidente Javier Milei contra empresas que desarrollan actividades en las Islas Malvinas sin autorización argentina, en el marco de una estrategia que combina acciones diplomáticas con el fortalecimiento de la infraestructura nacional en el extremo sur del país.

Desde el Ejecutivo remarcan que la futura base tendrá un perfil eminentemente logístico, operativo y científico, descartando un carácter ofensivo o bélico. El objetivo es convertir a Ushuaia en un centro de abastecimiento y apoyo para las campañas antárticas, además de consolidar su posición como uno de los principales nodos logísticos del Atlántico Sur.

La delegación partirá desde Aeroparque en un vuelo de la Fuerza Aérea y estará integrada también por autoridades militares de alto rango, entre ellas el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Dalle Nogare, y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay. Asimismo, acompañarán legisladores nacionales de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, quienes participarán de la agenda institucional prevista en la provincia.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la reunión con el gobernador Gustavo Melella, un encuentro que adquiere relevancia debido a las diferencias políticas que mantuvieron el Gobierno nacional y la administración fueguina durante los últimos años. La convocatoria se inscribe también en el llamado a la unidad nacional formulado por Milei durante su reciente mensaje sobre la cuestión Malvinas.

Tras ese encuentro institucional, la comitiva se trasladará al predio destinado a la Base Naval Integrada, donde recibirá una exposición técnica sobre la estrategia argentina para el Atlántico Sur, el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y la proyección hacia la Antártida. Luego recorrerán las instalaciones junto a especialistas responsables del proyecto, quienes detallarán el estado de las obras, las etapas previstas para su ejecución y los desafíos técnicos que implica su desarrollo.

El aspecto financiero constituye uno de los principales ejes del proyecto. La semana pasada, el Gobierno reasignó 142 millones de dólares mediante una modificación presupuestaria, monto que representa aproximadamente el 30% del costo total estimado. El financiamiento restante deberá definirse en los próximos meses y parte de esos recursos estaría contemplada en el Presupuesto 2027, cuya presentación está prevista para la próxima semana.

La Casa Rosada considera que tanto la Base Naval Integrada como la Base Conjunta Antártica Petrel forman parte de un conjunto de obras prioritarias destinadas a reforzar la infraestructura estratégica del país en el sur argentino.

La presencia de legisladores fueguinos de La Libertad Avanza también tiene una dimensión política. Entre quienes integran la delegación aparecen dirigentes con proyección provincial, aunque desde la conducción partidaria insisten en que todavía no existen definiciones sobre futuras candidaturas para la gobernación.

El viaje se desarrollará además en un contexto complejo para Tierra del Fuego, donde el gobierno provincial enfrenta dificultades financieras que derivaron en conflictos con distintos sectores estatales, especialmente con los docentes, quienes sostienen una prolongada medida de fuerza.

Mientras avanzan las definiciones presupuestarias y técnicas, el Ejecutivo apuesta a que la reactivación de la Base Naval Integrada marque un nuevo impulso para una iniciativa que busca consolidar a Ushuaia como un punto clave para la logística antártica, el desarrollo científico y la presencia argentina en el Atlántico Sur.