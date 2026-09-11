Septiembre suma dólares al mercado y el BCRA podría acelerar sus compras

La menor demanda de divisas para importar energía podría liberar unos u$s350 millones durante septiembre.

Nuevas emisiones de deuda de empresas y provincias podrían aportar alrededor de u$s1.400 millones al mercado cambiario.

El complejo sojero todavía tiene margen para incrementar la liquidación de dólares, porque lleva comercializada una proporción inferior al promedio histórico.

El Banco Central acumuló compras por casi u$s14.200 millones durante 2026 y mantiene como objetivo central recomponer reservas.

La ausencia del Central en la rueda del lunes respondió al bajo volumen negociado y no implicó un cambio en su estrategia de acumulación.

La dolarización de los ahorros continúa como el principal factor de riesgo para la estrategia oficial y podría intensificarse ante la cercanía de las elecciones de 2027.

El mercado cambiario enfrenta el inicio de septiembre con perspectivas más favorables para la recomposición de reservas del Banco Central. La menor demanda estacional de divisas para importar energía, el posible ingreso de dólares provenientes de nuevas emisiones de deuda y una mayor liquidación del complejo agroexportador aparecen como los principales factores que podrían ampliar la oferta de moneda extranjera durante las próximas semanas.

El escenario le permitiría al equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo, incrementar las compras de dólares sin generar una presión adicional significativa sobre el tipo de cambio. Sin embargo, existe un factor que continúa funcionando como contrapeso: la demanda de los ahorristas que buscan dolarizar sus excedentes. Este flujo se mantiene por encima de los u$s2.000 millones mensuales y podría adquirir mayor intensidad a medida que se acerquen las elecciones de 2027.

Uno de los principales cambios esperados para septiembre está relacionado con las importaciones de energía. Con temperaturas más moderadas y el ingreso de la primavera, la necesidad de divisas para pagar compras energéticas debería disminuir. Las estimaciones privadas calculan que esos desembolsos podrían reducirse en unos u$s350 millones respecto del promedio de julio y agosto, cuando rondaron los u$s800 millones.

A esa menor demanda podrían sumarse nuevos ingresos de dólares por operaciones financieras. Entre las emisiones previstas aparecen una colocación de San Juan por unos u$s600 millones, otra de Tecpetrol por aproximadamente u$s300 millones y una eventual emisión de YPF cercana a los u$s500 millones. Estos movimientos incrementarían la disponibilidad de divisas en el mercado financiero y podrían favorecer la estrategia de acumulación de reservas.

El sector agroexportador constituye otro de los factores que podrían aportar mayor oferta. El complejo sojero lleva liquidado alrededor del 53% de la cosecha estimada para la campaña actual, por debajo del promedio histórico cercano al 60% para esta etapa del año. Esa diferencia indica que todavía existe un volumen relevante de granos con potencial para transformarse en dólares durante los próximos meses.

La combinación de estos factores genera expectativas de una mayor capacidad del Banco Central para comprar reservas. La entidad ya acumuló adquisiciones por casi u$s14.200 millones durante 2026, favorecida especialmente por el colchón construido durante el primer semestre.

La estrategia oficial consiste en mantener una intervención que permita fortalecer las reservas sin generar una presión excesiva sobre el mercado cambiario. El dólar mayorista se encuentra consolidado por encima de los $1.500 y la intención es que su evolución continúe acompañando de manera moderada el ritmo de la inflación.

La ausencia del Banco Central en la rueda del lunes no modificó ese panorama. La jornada estuvo condicionada por el feriado en Estados Unidos y registró operaciones por apenas u$s300 millones, el volumen más bajo desde enero. Ante un mercado con poca profundidad y liquidez, la autoridad monetaria optó por no intervenir para evitar que una compra oficial alterara el comportamiento de la cotización.

Se trató de una situación excepcional dentro de la actual estrategia de acumulación de reservas. Los operadores consideran que el Central retomará sus compras cuando el mercado vuelva a presentar condiciones normales de negociación y descartan que haya abandonado el objetivo de incrementar las reservas.

No obstante, la demanda privada de dólares seguirá siendo una variable determinante. Si los ahorristas intensifican la compra de moneda extranjera, especialmente por motivos vinculados con la incertidumbre electoral, el Banco Central podría reducir temporalmente el ritmo de acumulación para evitar una mayor presión sobre el tipo de cambio.

De esta manera, septiembre aparece como un mes con varios elementos favorables para el mercado cambiario, aunque sin eliminar los riesgos. Una mayor oferta de dólares podría permitirle al Gobierno fortalecer las reservas, pero la evolución de la demanda privada será clave para determinar cuánto de ese flujo puede finalmente ser capturado por la autoridad monetaria.