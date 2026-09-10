Operativo especial para reforzar la seguridad durante los Juegos Suramericanos en Rafaela

Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la seguridad aparece como uno de los pilares fundamentales del operativo diseñado para el desarrollo del evento en Rafaela. Las autoridades municipales, el Gobierno de Santa Fe y las distintas fuerzas de seguridad coordinaron un esquema especial que buscará brindar protección a deportistas, visitantes y vecinos, sin afectar los controles habituales que se realizan en los distintos barrios de la ciudad.

El plan fue presentado durante una nueva reunión del Foro de Seguridad, realizada en el Centro Recreativo Metropolitano "La Estación". Del encuentro participaron el intendente Leonardo Viotti; el secretario de Prevención y Seguridad, Juan Manuel Martínez Saliba; el coordinador operativo del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Sebastián Rancaño; y el jefe de la Unidad Regional V, Alejandro Tognolo.

A la convocatoria también asistieron representantes de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina, integrantes de la Justicia Federal y Provincial, funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, además de instituciones intermedias, comerciantes, vecinos y organizaciones sociales.

Durante la reunión se detalló el funcionamiento del operativo previsto para los escenarios deportivos, la Villa Suramericana, el centro de la ciudad y otros puntos donde se estima una importante concentración de público. El objetivo será mantener una coordinación permanente entre el Municipio, la Provincia y las fuerzas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la competencia.

Los barrios mantendrán la cobertura preventiva habitual

El intendente Leonardo Viotti señaló que la ciudad afronta uno de los desafíos organizativos más importantes de los últimos años y destacó el trabajo conjunto entre todas las áreas involucradas.

El mandatario aseguró que la presencia policial y los operativos preventivos en los barrios no se verán afectados por el desarrollo de los Juegos. Para ello, se incorporarán refuerzos que serán distribuidos diariamente de acuerdo con la programación deportiva y la cantidad de espectadores prevista en cada jornada.

Desde el Gobierno provincial explicaron que tanto la vigilancia en la Villa Suramericana como en los estadios y sectores de mayor concurrencia estará a cargo de personal adicional, permitiendo que continúen normalmente las tareas habituales de prevención en el resto de la ciudad.

Más cámaras y un monitoreo especial en el oeste

Por su parte, Juan Manuel Martínez Saliba informó que el sistema de videovigilancia fue ampliado en el sector oeste de Rafaela, una de las zonas donde se desarrollará gran parte de las competencias.

Además, funcionará un centro de monitoreo específico para seguir en tiempo real todo lo que ocurra en las áreas vinculadas al evento, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier situación.

El funcionario remarcó que el movimiento de personas será muy importante durante los Juegos y sostuvo que el desafío será preservar el orden público y garantizar una convivencia segura.

La Guardia Urbana incorpora nuevos vehículos

En el marco del encuentro también fueron presentadas dos nuevas camionetas de gran porte que pasarán a integrar la flota de la Guardia Urbana Rafaelina.

Las unidades permitirán ampliar la capacidad operativa tanto durante los Juegos Suramericanos como en las tareas preventivas que se desarrollan diariamente en la ciudad.

Esta incorporación forma parte del fortalecimiento del sistema de seguridad local, que también incluyó nuevas inversiones en el Centro de Monitoreo, con más cámaras, tecnología y recursos humanos.

Finalmente, Leonardo Viotti volvió a poner el acento en la importancia del trabajo coordinado entre todas las instituciones participantes y expresó que la meta es que tanto los vecinos como los miles de visitantes puedan disfrutar de los Juegos Suramericanos en un marco de tranquilidad y seguridad.

Como parte de las actividades previas al inicio de la competencia, la Municipalidad de Rafaela convocó para este jueves a una reunión informativa en el Salón Verde del edificio municipal, donde se brindarán precisiones sobre el dispositivo de seguridad que acompañará el desarrollo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.