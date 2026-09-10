El Concejo profundiza el debate sobre fitosanitarios con una nueva exposición científica

RESUMEN

El Concejo Municipal continúa analizando una nueva ordenanza sobre el uso de fitosanitarios en las zonas cercanas al área urbana.

El médico Damián Verzeñassi expuso evidencia científica sobre los posibles efectos de los agroquímicos en la salud y el ambiente.

El especialista planteó que existen investigaciones que relacionan la exposición a estas sustancias con diversas enfermedades y alteraciones biológicas.

Uno de los ejes centrales fue el debate sobre las distancias mínimas para las fumigaciones y el impacto de las denominadas "derivas".

Los concejales continúan reuniendo información técnica y científica antes de avanzar con una nueva normativa.

El Concejo Municipal dio un nuevo paso en el proceso de revisión de la normativa que regula la utilización de fitosanitarios en las inmediaciones del ejido urbano. En ese marco, los ediles participaron de una conferencia virtual encabezada por el médico Damián Verzeñassi, quien aportó información científica sobre los posibles efectos que los agroquímicos pueden generar en la salud de la población y en el ambiente.

La exposición formó parte de la ronda de consultas que impulsa el cuerpo legislativo para elaborar una nueva ordenanza, luego de que una resolución judicial dispusiera revisar la legislación vigente, que actualmente establece una franja de 200 metros sin aplicaciones alrededor de la ciudad.

Se trató de la segunda presentación de especialistas convocados por el Concejo con el propósito de incorporar distintos enfoques científicos antes de adoptar una decisión definitiva sobre la regulación.

Damián Verzeñassi, médico legista, docente de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional del Chaco Austral, además de integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, agradeció la invitación y valoró la posibilidad de debatir con los representantes legislativos.

Al comenzar su intervención sostuvo que "estos espacios de intercambio resultan hoy más necesarios que nunca", recordando además que ya había participado en un debate similar desarrollado por el mismo cuerpo deliberativo en 2020.

El impacto de los agroquímicos sobre la salud

Durante buena parte de su presentación, el especialista explicó que numerosas investigaciones científicas analizan la relación entre la exposición a sustancias químicas y diferentes problemas sanitarios.

Sostuvo que muchos procesos que afectan la salud pueden comenzar durante las primeras etapas del desarrollo humano y que determinadas condiciones ambientales pueden provocar modificaciones cuyos efectos incluso podrían trasladarse a futuras generaciones.

Asimismo, aclaró que no mantiene vínculos con empresas farmacéuticas ni con el sector agropecuario, señalando que su participación responde exclusivamente al interés de aportar evidencia científica para contribuir al debate público.

Uno de los conceptos sobre los que hizo mayor énfasis fue la utilización de sustancias destinadas al control de plagas.

"Pensar que estos productos no producen ningún efecto sobre las personas resulta, cuanto menos, una afirmación riesgosa", expresó al explicar que los seres humanos comparten buena parte de su carga genética con muchas de las especies que esos productos buscan eliminar.

Un mercado con miles de sustancias poco estudiadas

Otro de los aspectos desarrollados durante la conferencia estuvo relacionado con la enorme cantidad de productos químicos existentes en el mercado.

Verzeñassi afirmó que existen más de 100.000 sustancias químicas comercializadas en el mundo y que solamente una pequeña parte cuenta con estudios completos sobre sus riesgos.

En ese contexto sostuvo que resulta indispensable evaluar cuidadosamente el impacto de los llamados agrotóxicos sobre las comunidades, especialmente cuando su utilización se realiza cerca de sectores habitados.

El profesional describió además las diferencias entre los productos de origen natural y aquellos desarrollados sintéticamente en laboratorios, utilizando al glifosato como uno de los ejemplos más conocidos dentro de la agricultura moderna.

La discusión sobre las distancias de aplicación

Uno de los capítulos centrales de la exposición estuvo dedicado a las denominadas "derivas", es decir, el desplazamiento que pueden experimentar los productos aplicados fuera del área inicialmente prevista.

El especialista consideró que el debate no debería limitarse únicamente a la forma en que se realizan las aplicaciones, sino también al riesgo que implica permitir el uso de determinadas sustancias cerca de zonas pobladas.

Durante su presentación citó diversos trabajos científicos realizados tanto en Argentina como en otros países que, según explicó, detectaron diferencias sanitarias y biológicas en poblaciones ubicadas a distancias cercanas e incluso superiores a los mil metros de las áreas fumigadas.

También recordó estudios desarrollados en San Jorge, donde —según señaló— luego de modificarse las condiciones de exposición se observaron mejoras en determinados indicadores relacionados con enfermedades respiratorias y afecciones de la piel.

Un llamado a legislar con criterio preventivo

En el tramo final de la conferencia, Verzeñassi trasladó el eje del debate hacia la responsabilidad que tienen los organismos públicos al momento de elaborar normas.

Cuestionó que en Argentina continúen autorizados principios activos que ya fueron prohibidos en otros países y señaló que una parte importante de los productos habilitados por el SENASA integra la lista internacional de plaguicidas considerados altamente peligrosos.

El especialista sostuvo que la prioridad debe ser la prevención y no esperar a que aparezcan daños comprobados para actuar.

En ese sentido afirmó que las políticas públicas deben orientarse a proteger la salud de la población aplicando criterios preventivos frente a la evidencia científica disponible.

Antes de concluir, invitó a los concejales a reflexionar sobre el papel que les corresponde asumir durante la elaboración de la futura normativa y sobre la necesidad de incorporar el impacto sanitario y ambiental dentro del proceso legislativo.

Tras la exposición se abrió un espacio de preguntas e intercambio entre los integrantes del Concejo Municipal y el especialista, dando continuidad al proceso de análisis que busca actualizar la regulación local sobre el uso de fitosanitarios en cercanías del área urbana.