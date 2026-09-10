La inflación volvió a desacelerarse: fue del 1,7% en agosto y acumula 21,3% en 2026

La inflación registró una nueva desaceleración durante agosto y se ubicó en 1,7%, según el dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 21,3% en los primeros ocho meses del año y alcanzó un 33,5% interanual.

El resultado estuvo dentro de las previsiones que manejaba el mercado, que esperaba una moderación del ritmo de aumento de los precios luego de las señales que habían mostrado distintas mediciones privadas y el índice elaborado por la Ciudad de Buenos Aires.

Un descenso frente a julio

Uno de los principales datos que dejó el informe oficial es la comparación con el mes anterior. En julio, la inflación había sido del 2,1%, por lo que agosto marcó una reducción de 0,4 puntos porcentuales.

El nuevo registro confirma así la tendencia de desaceleración que venía siendo anticipada por diferentes estimaciones y que finalmente quedó reflejada en el indicador nacional.

Con el 1,7% de agosto, el nivel de inflación mensual se mantiene por debajo del 2% y constituye una señal relevante para la evolución de los precios durante el segundo semestre.

A nivel interanual, el IPC se ubicó en 33,5%, mientras que la variación acumulada desde enero alcanzó el 21,3%.

El dato oficial era seguido con especial atención por los mercados y por el Gobierno, debido a que la evolución de los precios constituye uno de los principales indicadores para evaluar el rumbo de la economía y las perspectivas para los próximos meses.