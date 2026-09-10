Neuquén y las petroleras acordaron una inversión millonaria para transformar las rutas de Vaca Muerta

Neuquén y las principales petroleras acordaron financiar obras viales por hasta 154,5 millones de dólares.

El programa contempla intervenir aproximadamente 160 kilómetros de rutas estratégicas para Vaca Muerta.

Las empresas adelantarán recursos mediante un esquema de compensación con regalías, cánones extraordinarios y futuros peajes.

Las obras prioritarias abarcan tramos de las rutas provinciales 7, 8 y 51, además de nuevas intervenciones complementarias.

La infraestructura será adaptada para permitir, cuando resulte técnicamente viable, la circulación de bitrenes y vehículos de carga pesada.

El plan busca reducir costos logísticos, mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento de la producción hidrocarburífera neuquina.

El gobierno de Neuquén y las principales empresas hidrocarburíferas que operan en la cuenca neuquina avanzaron en un acuerdo público-privado destinado a mejorar la infraestructura vial vinculada con Vaca Muerta. El convenio contempla una inversión de hasta 154,5 millones de dólares para intervenir alrededor de 160 kilómetros de rutas provinciales consideradas estratégicas para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera.

El entendimiento fue firmado en la Casa de Neuquén en Buenos Aires por el gobernador Rolando Figueroa y el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormaechea. Participaron además representantes de 13 compañías: YPF, Pan American Energy, Chevron, Pluspetrol, Total Austral, Vista Energy, Pampa Energía, Shell, Phoenix Global Resources, GeoPark, Continental Resources, Tecpetrol y Harbour.

El mecanismo acordado establece que las compañías adelantarán recursos para financiar las obras mediante un esquema que contempla anticipos de regalías, cánones extraordinarios de producción y futuros peajes. La inversión podría ampliarse hasta un 15% adicional una vez concluida la etapa de licitación y definidos los costos finales de los trabajos.

Los aportes empresariales no representarán un desembolso fiscal definitivo para la provincia, ya que podrán ser computados posteriormente contra determinadas obligaciones vinculadas con la explotación hidrocarburífera. Las empresas podrán descontar los montos aportados de los pagos correspondientes a regalías o cánones extraordinarios, aunque con un límite mensual equivalente al 20% de esos conceptos. De esta manera, el 80% restante deberá ser ingresado normalmente a las arcas provinciales.

Los fondos serán canalizados mediante un fideicomiso y liberados de manera progresiva en función del avance certificado de las obras. Para establecer cuánto deberá aportar cada compañía se utilizará una fórmula que contempla su participación en la producción no convencional de la cuenca y las obligaciones fiscales correspondientes.

Entre los principales trabajos previstos aparece la pavimentación de la Ruta Provincial 8, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta 6 y el Camino de la Tortuga. También se contempla la pavimentación y repavimentación de sectores de la Ruta 51, entre las conexiones con las rutas 8 y 17.

El plan incluye además la rehabilitación de la Ruta 8 entre las rutas 51 y 7, junto con la construcción de una nueva intersección en el empalme de las rutas 7 y 8. A esto se suma la repavimentación de la Ruta Provincial 7 desde el límite con Río Negro hasta su conexión con la Ruta 8.

En paralelo, la provincia asumirá otras obras consideradas complementarias. Entre ellas se encuentran intervenciones sobre las rutas 5 y 6, la duplicación de calzada en sectores de las rutas 7 y 51 y la repavimentación de la Ruta 67. También continúa la construcción del Bypass de Añelo, diseñado para sacar el tránsito pesado del área urbana y financiado por un grupo de empresas de la cuenca.

Uno de los objetivos centrales del programa es adaptar la infraestructura al crecimiento de Vaca Muerta. Los proyectos deberán contemplar, cuando sea técnicamente posible, la circulación de bitrenes y otros vehículos de gran porte utilizados para trasladar arena de fractura, agua, equipos, tubulares e insumos destinados a los yacimientos.

La saturación de las rutas se convirtió en uno de los principales obstáculos logísticos de la expansión hidrocarburífera neuquina. El incremento del tránsito pesado sobre calzadas simples y el deterioro de distintos corredores generan mayores tiempos de traslado, costos operativos y riesgos de accidentes.

El acuerdo busca, de esta manera, acompañar el crecimiento productivo mediante una red vial con mayor capacidad y mejores condiciones de circulación. La iniciativa comenzó a tomar forma con un Memorándum de Entendimiento firmado en febrero de 2026 y una posterior priorización de obras ratificada en abril.

Con este esquema, Neuquén procura acelerar la ejecución de infraestructura sin concentrar todo el esfuerzo financiero en las cuentas provinciales. El objetivo final es reducir las ineficiencias logísticas, mejorar la circulación hacia los bloques productivos y sostener el crecimiento de la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta.