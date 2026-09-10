Dólar e inflación: el mercado proyecta un equilibrio cambiario y reabre el debate sobre el modelo de Milei

El mercado proyecta para los próximos doce meses una suba del 21% tanto para el dólar como para la inflación.

El ajuste cambiario de junio aparece, según las expectativas actuales, como un episodio puntual y no como el comienzo de una nueva tendencia.

La mayor demanda de dólares durante el período electoral podría incrementar la presión sobre el tipo de cambio y elevar el costo de sostener la estabilidad.

El Gobierno sostiene que el crecimiento de las exportaciones energéticas modificó estructuralmente la disponibilidad de divisas de la Argentina.

El superávit externo alimenta la tesis oficial de que la histórica restricción de dólares que limitaba el crecimiento podría estar perdiendo vigencia.

El debate se concentra ahora en si un peso fuerte consolidará la estabilidad económica o terminará afectando la competitividad de la industria y el empleo.

La discusión sobre el nivel adecuado del dólar, una de las controversias económicas recurrentes de la Argentina, atraviesa una etapa particular. Las principales proyecciones del mercado financiero comienzan a mostrar una coincidencia entre la evolución esperada de los precios y la cotización de la divisa para los próximos doce meses. El dato sugiere que, al menos en las expectativas actuales, no existiría un desfasaje significativo entre el tipo de cambio y la inflación.

Las estimaciones contemplan una suba cercana al 21% tanto para el índice de precios como para el dólar en el período de un año. En términos prácticos, esto implicaría una estabilidad de los precios medidos en moneda estadounidense. La proyección adquiere relevancia porque llega después de varios meses en los que el peso se fortaleció en términos reales, con una inflación que avanzó a mayor velocidad que el tipo de cambio.

El comportamiento cambiario tuvo una excepción significativa en junio, cuando el dólar registró una suba del 4,3%, mientras que la inflación se ubicó en torno al 1,9%. Hasta entonces, los precios acumulaban un incremento considerablemente superior al movimiento de la divisa, mientras el tipo de cambio incluso había retrocedido en términos nominales durante parte del año.

Ese escenario había alimentado los reclamos de sectores industriales, que advertían sobre el deterioro de su competitividad frente a productos importados. El argumento apuntaba a que los costos internos aumentaban más rápido que el dólar, dificultando la producción local. Desde el Gobierno, en cambio, se sostuvo que no resultaba adecuado hablar de atraso cambiario en una economía que estaba mostrando una fuerte expansión de sus exportaciones.

El movimiento de junio generó entonces una incógnita: podía representar un cambio de tendencia o simplemente un ajuste puntual. Las proyecciones posteriores parecen inclinarse por la segunda alternativa. Para los próximos meses, los especialistas esperan que los precios vuelvan a crecer, aunque a un ritmo algo inferior al dólar. Para el último cuatrimestre del año se proyecta una inflación acumulada del 6,7%, frente a una suba cambiaria estimada en torno al 8%. Esto supondría una moderada reducción de los precios medidos en dólares.

La expectativa de una mayor demanda de divisas aparece como uno de los factores que podrían impulsar al dólar durante el período electoral. La tradicional dolarización defensiva de los ahorristas puede incrementar la presión sobre el mercado, mientras el Tesoro también deberá conseguir recursos para afrontar un exigente calendario de vencimientos externos.

Ese escenario podría elevar el costo de sostener la estabilidad cambiaria. Para mantener el atractivo de las colocaciones en pesos, el Gobierno podría verse obligado a ofrecer rendimientos más elevados, especialmente si aumenta la preferencia privada por la moneda estadounidense.

Sin embargo, la administración de Javier Milei sostiene que existe una diferencia estructural respecto de otros períodos de la economía argentina. El flujo de dólares ya no dependería exclusivamente del desempeño agropecuario, sino que incorporaría de manera creciente los ingresos provenientes del sector energético, particularmente por el desarrollo de Vaca Muerta y el aumento de las exportaciones de hidrocarburos.

La cuenta corriente registra actualmente un superávit de alrededor de 2.549 millones de dólares en los últimos doce meses, un resultado que contrasta con la histórica escasez de divisas que condicionó los ciclos de crecimiento argentino. Las previsiones comerciales también apuntan a mantener un saldo favorable, con exportaciones que superarían ampliamente a las importaciones durante los últimos meses del año.

El Gobierno interpreta estos números como una señal de que la tradicional “restricción externa” podría estar perdiendo vigencia. Durante décadas, la falta de dólares fue considerada uno de los principales obstáculos para sostener el crecimiento, debido a que la expansión de la actividad generaba una demanda de importaciones que el país no podía financiar de manera permanente.

Pero el nuevo escenario también abre otro interrogante. Un peso relativamente fuerte y un dólar contenido pueden favorecer la estabilidad de precios, aunque al mismo tiempo pueden deteriorar la competitividad de determinadas ramas industriales. Esa situación alimenta el temor a una eventual “enfermedad holandesa”, caracterizada por una economía con abundantes ingresos externos y un tipo de cambio apreciado que termina perjudicando a sectores productivos menos competitivos.

Así, el debate cambiario vuelve a quedar instalado entre dos visiones. Para el Gobierno, el fortalecimiento del peso sería una consecuencia lógica de una economía que comienza a generar más dólares de manera estructural. Para quienes advierten sobre el atraso cambiario, en cambio, el desafío consiste en evitar que la estabilidad financiera termine generando costos sobre la producción y el empleo.