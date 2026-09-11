Economistas proyectan un dólar de $1.645 para diciembre y advierten por el atraso cambiario

El consenso de 47 economistas ubica al dólar mayorista en $1.645,2 para fines de diciembre, apenas por debajo de la estimación anterior.

La cotización proyectada implica una suba anual cercana al 13%, bastante inferior al 32% de inflación previsto para 2026.

La diferencia entre dólar e inflación vuelve a generar preocupación por un posible atraso cambiario durante los próximos meses.

El crecimiento económico esperado fue reducido al 2,7% para 2026 debido a datos de actividad inferiores a las previsiones anteriores.

El Banco Central acumula compras por unos u$s14.198 millones durante el año y las reservas brutas alcanzaron aproximadamente los u$s50.732 millones.

Agricultura y energía aparecen como los principales sectores impulsores, mientras la industria orientada al mercado interno enfrenta mayores dificultades.

El mercado cambiario atraviesa una etapa de relativa calma, aunque las expectativas comienzan a incorporar la incertidumbre que genera el escenario electoral de cara a 2027. En paralelo, la inflación muestra una desaceleración mayor a la prevista inicialmente, mientras los analistas revisan sus pronósticos sobre la evolución de la economía y el tipo de cambio para los próximos meses.

El consenso elaborado a partir de las estimaciones de 47 bancos y consultoras nacionales e internacionales ubica al dólar mayorista en $1.645,2 para fines de diciembre. La cifra representa una leve corrección respecto del relevamiento anterior, que había proyectado $1.648 para el mismo período. De concretarse ese valor, el tipo de cambio acumularía durante 2026 una suba cercana al 13%.

La proyección cambiaria contrasta con la evolución esperada de los precios. Los economistas estiman que la inflación anual alcanzará alrededor del 32%, mientras que el índice mensual se ubicaría actualmente en torno al 1,7%. La diferencia entre ambas variables vuelve a instalar el debate sobre un posible atraso cambiario, dado que el dólar avanzaría durante el año a un ritmo considerablemente inferior al de los precios.

El escenario también muestra una distancia significativa respecto de las previsiones oficiales incluidas en el Presupuesto 2026, que contemplaban un tipo de cambio de $1.423 hacia el cierre del año. Al mismo tiempo, la banda superior de flotación establecida por el Banco Central se encuentra actualmente cerca de los $1.890, luego de las actualizaciones mensuales determinadas a partir de la inflación registrada con dos meses de rezago.

Las cotizaciones del mercado de futuros muestran, además, una expectativa algo más baja. En Matba-Rofex, el dólar mayorista negociado para diciembre se ubica alrededor de $1.611,5, unos $34 por debajo del consenso relevado entre los economistas.

Dentro de las estimaciones individuales existen diferencias importantes. Entre las proyecciones más elevadas aparecen valores de $1.850, $1.750, $1.740 y $1.730 para diciembre, mientras que el rango completo de expectativas se mantiene entre un mínimo de $1.335 y un máximo de $1.850.

Algunos especialistas consideran que el tipo de cambio continuará avanzando gradualmente durante los próximos meses, acompañado por una inflación que seguiría descendiendo. Otros estiman que el dólar podría moverse cerca de un 2% mensual hasta diciembre, mientras que también destacan la existencia de una oferta sostenida de divisas como uno de los factores que permitirían mantener cierta estabilidad.

En este contexto, el Banco Central continúa acumulando reservas. Las compras realizadas durante 2026 alcanzan aproximadamente los u$s14.198 millones, mientras que las reservas brutas llegaron a unos u$s50.732 millones. A ese stock se incorporaron además unos u$s2.000 millones provenientes de instrumentos entregados por el Tesoro.

En materia de actividad, las perspectivas son menos favorables. Los analistas redujeron nuevamente sus previsiones de crecimiento para 2026 y ahora calculan una expansión del PBI del 2,7%, dos décimas menos que en el relevamiento anterior. El menor dinamismo responde principalmente a datos de actividad que resultaron inferiores a las expectativas.

La agricultura y la energía aparecen como los principales motores de crecimiento, impulsados por las inversiones y los regímenes de promoción. En cambio, la industria orientada al mercado interno enfrenta mayores dificultades debido a la competencia de productos importados, mientras que el consumo todavía muestra señales de debilidad.

El Gobierno también avanzó durante agosto con medidas destinadas a ampliar el crédito en dólares, incluso para empresas cuyos ingresos están principalmente denominados en pesos. La intención es estimular la actividad y profundizar el financiamiento, aunque los analistas advierten que la inflación persistente, la cautela de los consumidores y las restricciones sobre el gasto público pueden limitar la velocidad de la recuperación.

Para el cierre del año, el panorama combina entonces una inflación más contenida, un dólar que crecería por debajo de los precios y una economía que mantendría un crecimiento moderado. La evolución de las reservas, la oferta de divisas y las expectativas vinculadas al proceso electoral serán algunos de los factores centrales para determinar si esta etapa de relativa estabilidad cambiaria puede sostenerse.