Los FAL ponen en disputa cerca de USD 2.000 millones y bancos y sociedades de bolsa buscan quedarse con el negocio

Los Fondos de Asistencia Laboral podrían movilizar cerca de USD 2.000 millones anuales.

Bancos y sociedades de bolsa compiten por captar la administración de los recursos aportados por las empresas.

Las entidades bancarias parten con ventaja por su relación con las compañías a través del pago de salarios.

Las sociedades de bolsa preparan fondos con diferentes plazos y niveles de riesgo para atraer a las empresas.

Los instrumentos soberanos tendrán un papel central dentro del menú de inversiones permitido para los FAL.

La puesta en marcha está prevista para noviembre, aunque existe la posibilidad de que sea postergada.

Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) se encaminan a convertirse en un nuevo negocio de gran volumen para el sistema financiero argentino. Las estimaciones del mercado calculan que podrían movilizar alrededor de USD 2.000 millones por año, una cifra que ya generó una competencia entre bancos y sociedades de bolsa para captar a las empresas que deberán canalizar allí parte de los aportes destinados a cubrir eventuales contingencias laborales.

El esquema contempla una contribución del 2,5% para los trabajadores de pequeñas y medianas empresas y del 1% para quienes se desempeñan en grandes compañías. Ese flujo de dinero abrió una disputa por la administración de los fondos, especialmente porque una parte importante del universo empresarial todavía no tiene experiencia en inversiones financieras.

Desde el mercado estiman que cerca del 60% de las empresas argentinas no está familiarizado con este tipo de instrumentos. Esa situación representa una ventaja inicial para los bancos, que cuentan con una relación más consolidada con las compañías a través del pago de salarios, cuentas corrientes y otros servicios financieros.

Las sociedades de bolsa, sin embargo, también buscan ingresar en ese mercado. Algunas consideran que alcanzar una participación cercana al 30% de los FAL sería un resultado significativo, mientras comienzan a diseñar productos específicos para distintos perfiles de empresas.

La competencia ya se tradujo en promociones comerciales. Algunas entidades ofrecen administrar los fondos sin cobrar comisión, mientras que otras suman beneficios para las compañías que incorporen sus nóminas o centralicen la administración de los FAL junto con el pago de haberes.

Banco Macro, por ejemplo, prevé bonificar la comisión de administración a sus clientes que concentran allí su operatoria y decidan gestionar sus FAL mediante la entidad. El banco apunta a administrar los fondos correspondientes a unas 15.000 empresas con las que mantiene una relación principal, aunque reconoce que todavía no existe certeza sobre cuántas terminarán eligiendo esa alternativa.

BBVA también diseñó un esquema agresivo para captar empresas. Las compañías y pymes que opten por la entidad para administrar sus FAL entre agosto y diciembre de 2026 tendrán una bonificación total de la comisión durante el período de incorporación y todo 2027. Además, para las empresas que sumen nuevas nóminas durante ese lapso, el banco contempla reintegrar durante 2027 el equivalente al aporte FAL correspondiente a esos trabajadores.

La estrategia apunta a integrar la administración de estos fondos con el negocio de pago de salarios. Para eso, la entidad prevé ofrecer dos fondos comunes de inversión: uno de corto plazo y menor volatilidad, pensado para empresas con alta rotación de recursos, y otro de mediano y largo plazo, destinado a compañías con mayor tolerancia al riesgo y búsqueda de rentabilidad.

Las sociedades de bolsa también preparan alternativas diferenciadas. Balanz, por ejemplo, trabaja con fondos de distintas duraciones, desde opciones de hasta tres meses para compañías que necesitan disponer rápidamente del dinero hasta alternativas cercanas al año para empresas con menor rotación. También analiza productos diseñados específicamente según las necesidades de determinados grupos empresarios.

El universo de inversiones permitido estará concentrado principalmente en instrumentos soberanos, entre ellos Lecaps, bonos ajustados por CER, títulos duales y valores vinculados a la tasa TAMAR. Para incorporar bonos de empresas y provincias existen requisitos específicos de calificación crediticia y límites de exposición.

En el caso de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires quedó habilitada para integrar los portafolios luego de obtener una segunda calificación AAA. Su participación, de todos modos, estará limitada al 5% por jurisdicción. Para las obligaciones negociables existe además un límite del 10% por emisor y empresas vinculadas.

La implementación de los FAL está prevista para el 1° de noviembre, aunque en el mercado persisten versiones sobre una posible postergación de un mes. Antes deberán completarse distintos pasos regulatorios, incluida la reglamentación de organismos vinculados con el sistema laboral y la prevención de operaciones financieras ilícitas.