Las canastas básicas volvieron a subir por encima de la inflación en agosto

La Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total aumentaron 2,6% durante agosto.

Una familia tipo necesitó $1.605.497 para no quedar bajo la línea de pobreza.

El costo mínimo para cubrir únicamente la alimentación llegó a $726.469 mensuales.

Las canastas acumulan subas superiores a la inflación general en los primeros ocho meses del año.

En la comparación interanual, tanto la pobreza como la indigencia aumentaron por encima del IPC.

La brecha entre el costo de las necesidades esenciales y la inflación promedio continúa ampliándose.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) registraron en agosto aumentos superiores a la inflación general, profundizando una tendencia que se mantiene desde comienzos del año y que impacta directamente sobre el costo de vida de las familias argentinas. Ambos indicadores crecieron 2,6% durante el octavo mes del año, por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que elevó nuevamente los ingresos necesarios para evitar caer en la indigencia o la pobreza.

De acuerdo con los datos oficiales, una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó en agosto ingresos mensuales de $1.605.497 para superar la línea de pobreza, mientras que el monto mínimo para cubrir exclusivamente las necesidades alimentarias alcanzó los $726.469. Quienes perciben ingresos inferiores a esa última cifra quedan comprendidos técnicamente dentro de la línea de indigencia.

La diferencia entre la evolución de las canastas y la inflación general refleja que los bienes y servicios esenciales continúan incrementándose a un ritmo mayor que el promedio de los precios, afectando especialmente a los hogares que destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo básico.

La medición toma como referencia al denominado "hogar tipo 2", compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8. Sin embargo, también se elaboran cálculos para otros perfiles familiares, que permiten dimensionar cómo varían las necesidades económicas según la composición del hogar.

En el caso de un hogar de tres integrantes, integrado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y una madre de 61, la Canasta Básica Alimentaria alcanzó los $578.354, mientras que la Canasta Básica Total llegó a $1.278.163.

Para una familia de cinco integrantes, formada por una pareja de 30 años y tres hijos pequeños, el costo mensual de la alimentación ascendió a $764.086, mientras que el ingreso necesario para mantenerse por encima de la línea de pobreza se ubicó en $1.688.630.

La medición también establece valores individuales mediante el concepto de adulto equivalente. Bajo ese parámetro, la línea de indigencia quedó fijada en $235.103 mensuales y la de pobreza en $519.578.

Más allá del dato mensual, la evolución acumulada durante el año confirma que las canastas básicas continúan creciendo por encima del índice general de precios. Entre enero y agosto, la Canasta Básica Alimentaria acumuló un incremento del 23,2%, mientras que la Canasta Básica Total avanzó 22,7%. En el mismo período, el IPC registró un aumento del 21,3%.

La comparación interanual mantiene la misma dinámica. Frente a agosto del año pasado, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 39,6%, la Canasta Básica Total 38,3% y la inflación general alcanzó el 33,5%. La brecha evidencia que el costo de cubrir necesidades esenciales continúa expandiéndose a un ritmo superior al del promedio de los bienes y servicios que integran el índice de precios.

La diferencia resulta especialmente significativa porque la CBA determina el umbral de indigencia al incluir únicamente los alimentos indispensables para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos durante un mes. La CBT, en cambio, incorpora además gastos considerados esenciales como vestimenta, transporte, salud, educación y vivienda, estableciendo así la línea de pobreza.

Ambos indicadores se construyen a partir de los precios relevados por el IPC del Gran Buenos Aires y se actualizan mensualmente para reflejar la evolución del costo de vida.

El comportamiento observado durante los últimos doce meses muestra además algunos momentos de mayor aceleración. La Canasta Básica Alimentaria registró su mayor incremento mensual en enero, cuando avanzó 5,8%, mientras que la Canasta Básica Total tuvo su mayor salto en diciembre del año pasado, con una suba del 4,1%.

Desde entonces, las variaciones mensuales oscilaron entre registros cercanos al 1% y superiores al 3%, hasta estabilizarse en el 2,6% tanto en julio como en agosto. Esa continuidad mantiene bajo presión el presupuesto de los hogares, ya que los gastos vinculados a la alimentación y a otros consumos esenciales continúan incrementándose por encima del promedio de los precios de la economía.