YPF colocó USD 1.200 millones y logró su menor costo financiero histórico

YPF emitió USD 1.200 millones en bonos internacionales con vencimiento en junio de 2035.

La demanda alcanzó USD 2.200 millones, casi el doble del monto finalmente colocado.

El spread de 300 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro estadounidense fue el menor obtenido por YPF.

Los fondos permitirán precancelar deuda con vencimientos entre 2027 y 2029 y financiar el Plan 4x4.

La petrolera prepara nuevos proyectos para incorporarse al RIGI y proyecta compromisos de inversión por USD 154.100 millones hasta 2040.

Argentina LNG contempla una inversión de USD 51.000 millones y una capacidad potencial de licuefacción de hasta 18 millones de toneladas anuales.

YPF concretó una nueva emisión internacional de deuda por USD 1.200 millones, con vencimiento en junio de 2035, en una operación que se convirtió en la colocación más grande realizada por una empresa argentina en el mercado internacional de capitales en los últimos 11 años. La transacción también permitió a la petrolera obtener el menor diferencial respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de toda su trayectoria en este tipo de operaciones.

El bono, con un plazo de nueve años, fue colocado a una tasa de interés del 7,55%, mientras que la tasa efectiva alcanzó el 7,85%. El spread frente a los títulos del Tesoro estadounidense quedó establecido en 300 puntos básicos, una mejora significativa respecto de los niveles anteriores registrados por la compañía.

La operación recibió una demanda que llegó a USD 2.200 millones, prácticamente el doble del monto que YPF decidió captar. El interés de los inversores se produjo después de una serie de encuentros mantenidos por los principales ejecutivos de la compañía en Estados Unidos, donde durante dos jornadas participaron de reuniones con más de 50 inversores internacionales.

El resultado fue destacado por Horacio Marín, presidente de YPF, quien remarcó tanto el volumen de la emisión como las condiciones financieras obtenidas. El antecedente de mayor magnitud corresponde también a YPF, que en 2015 había colocado USD 1.500 millones. En materia de diferencial de riesgo, el registro previo más favorable de la petrolera había sido de 375 puntos básicos, alcanzado en diciembre de 2017.

La nueva emisión forma parte de una estrategia destinada a mejorar la estructura financiera de la empresa. Los recursos serán utilizados, por un lado, para precancelar dos Obligaciones Negociables internacionales cuyos vencimientos estaban previstos entre 2027 y 2029. Por otro, servirán para financiar parte del plan de crecimiento denominado Plan 4x4.

Con esta estrategia, la compañía busca extender el plazo promedio de su deuda y reducir la concentración de vencimientos en los próximos años. La operación también apunta a aprovechar las mejores condiciones de acceso al financiamiento internacional para acompañar el programa de inversiones de la petrolera.

La colocación contó con la participación de BBVA, Itaú, JP Morgan, Santander y Balanz como bancos colocadores internacionales. Para el tramo local intervinieron Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente.

El financiamiento se produce mientras YPF avanza con un ambicioso programa de inversiones asociado al desarrollo de Vaca Muerta y a nuevos proyectos de infraestructura energética. La petrolera prepara además dos iniciativas para solicitar su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

De concretarse esas presentaciones junto con sus socios, los compromisos de inversión vinculados directa e indirectamente con YPF alcanzarían USD 154.100 millones hasta 2040. La cifra contempla proyectos propios, desarrollos de empresas participadas y emprendimientos realizados en asociación con compañías internacionales.

Uno de los proyectos que podría incorporarse al RIGI está relacionado con una ampliación de Argentina LNG, destinada a incrementar la capacidad de procesamiento, licuefacción y exportación del gas producido en Vaca Muerta. La segunda etapa permitiría elevar la capacidad de licuefacción de 12 a 18 millones de toneladas anuales.

Argentina LNG es actualmente el proyecto de mayor escala presentado por YPF al régimen. La iniciativa, desarrollada junto con ENI y XRG, contempla una inversión estimada en USD 51.000 millones y prevé comenzar a operar entre 2029 y 2031.

El proyecto apunta a generar una nueva plataforma exportadora de gas natural licuado desde la costa de Río Negro. En plena operación, la iniciativa proyecta exportaciones por alrededor de USD 10.000 millones anuales durante dos décadas, consolidando al sector energético como uno de los principales ejes de crecimiento de la compañía.