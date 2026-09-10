El Presidente citó nuevamente a los legisladores libertarios para este lunes en Casa Rosada

Milei reunirá a diputados y senadores de La Libertad Avanza para ordenar la estrategia legislativa y económica.

El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El Presupuesto 2027 será presentado el martes en la Cámara de Diputados.

El Senado comenzará a debatir en comisión la reforma electoral.

El oficialismo aspira a tratar el proyecto sobre Malvinas entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

La reforma electoral deberá avanzar con anticipación para que eventuales cambios puedan aplicarse en las elecciones nacionales de 2027.

El presidente Javier Milei convocó a los diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión en la Casa Rosada, en el comienzo de una semana que concentrará varios de los principales desafíos legislativos para el Gobierno. El encuentro se realizará el lunes por la tarde y tendrá como eje la situación económica y los principales lineamientos de la administración libertaria.

La reunión seguirá el formato utilizado en anteriores encuentros entre el mandatario y los integrantes de los bloques oficialistas de ambas cámaras. Milei expondrá sobre el rumbo de la economía y buscará transmitir a los legisladores los argumentos que deberán sostener durante el tratamiento de los proyectos que el Poder Ejecutivo considera prioritarios.

La convocatoria se producirá en una jornada particularmente relevante. Ese mismo lunes está previsto el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, mientras que al día siguiente se realizará la presentación formal del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.

El encuentro tendrá lugar en el Salón Héroes de Malvinas y se espera la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; del presidente de la Cámara baja, Martín Menem; y del secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández. También podrían asistir el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt.

Milei viene utilizando este tipo de reuniones como una herramienta para ordenar la estrategia parlamentaria y unificar el discurso del oficialismo frente a proyectos considerados centrales. En encuentros anteriores abordó las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II y la ley Hojarasca. También buscó establecer una posición común frente al crecimiento de la morosidad de las familias.

Después de la reunión en la Casa Rosada, los legisladores oficialistas participarán de una cena en el local partidario de La Libertad Avanza bonaerense, ubicado en el barrio porteño de San Telmo.

La actividad se desarrollará en paralelo con una agenda parlamentaria cargada. Uno de los principales proyectos que el Ejecutivo enviará al Congreso es la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que podría contemplar sanciones relacionadas con distintas actividades desarrolladas en las Islas Malvinas, incluida la pesca.

El oficialismo pretende que el proyecto avance rápidamente en las comisiones y aspira a llevarlo al recinto entre la última semana de septiembre y la primera de octubre. En el Gobierno consideran que la cuestión Malvinas puede reunir un respaldo parlamentario amplio y no anticipan una resistencia significativa para obtener dictamen.

El martes, además, será presentado el Presupuesto 2027, una iniciativa fundamental para la administración de Milei porque establecerá las principales pautas fiscales y económicas para el próximo ejercicio. El Gobierno deberá luego afrontar el proceso de debate parlamentario y las negociaciones necesarias para conseguir los votos.

Ese mismo día, el Senado comenzará a analizar en comisión la reforma electoral. El oficialismo pretende que el proyecto pueda ser tratado hacia finales de octubre, aunque su avance dependerá del respaldo que consiga reunir entre los distintos bloques.

La discusión electoral adquirió además un carácter de urgencia debido a la advertencia de la Cámara Nacional Electoral sobre la necesidad de definir con anticipación cualquier modificación de las reglas que se pretenda aplicar en las elecciones nacionales de 2027.

De esta manera, Milei buscará comenzar la semana con su tropa parlamentaria alineada frente a una agenda que combina economía, presupuesto, soberanía y reformas electorales. El desafío para el Gobierno será transformar esa coordinación política en acuerdos concretos dentro de un Congreso donde cada iniciativa requiere construir mayorías.