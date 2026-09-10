YPF proyecta inversiones por más de US$154.000 millones bajo el RIGI y amplía su apuesta por Vaca Muerta

YPF prepara dos nuevos proyectos para incorporarlos al RIGI.

La petrolera proyecta elevar a US$154.100 millones las inversiones comprometidas junto con sus socios.

Argentina LNG representa la principal apuesta y podría ampliar su capacidad hasta 18 millones de toneladas anuales de GNL.

Los nuevos desarrollos de Vaca Muerta apuntan a incrementar la producción de petróleo y gas durante la próxima década.

VMOS, Southern Energy y otros proyectos complementan la estrategia exportadora de la compañía.

YPF busca consolidar a Vaca Muerta como una plataforma energética global mediante producción, infraestructura y exportaciones.

YPF prepara la presentación de dos nuevos proyectos para incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una estrategia que, de concretarse, elevaría a US$154.100 millones el volumen de inversiones comprometidas por la petrolera y sus socios dentro del programa. La magnitud de la cifra refleja la dimensión que la compañía busca alcanzar en materia de producción energética, infraestructura y exportaciones durante las próximas décadas.

El anuncio fue realizado por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, durante un encuentro empresarial con representantes italianos. El ejecutivo explicó que el monto contempla tanto las iniciativas presentadas directamente por la petrolera como aquellas desarrolladas junto con empresas asociadas y socios internacionales.

Los nuevos proyectos todavía no fueron formalmente incorporados al régimen. Uno de ellos estaría relacionado con una ampliación de Argentina LNG, el megaproyecto destinado a transformar el gas de Vaca Muerta en gas natural licuado para su exportación desde la costa de Río Negro. La primera etapa contempla una capacidad mínima de 12 millones de toneladas anuales, mientras que una eventual segunda fase permitiría elevar ese volumen hasta 18 millones de toneladas.

El proyecto Argentina LNG constituye la principal apuesta de YPF dentro del RIGI. La iniciativa, desarrollada junto con la italiana Eni y la emiratí XRG, contempla inversiones estimadas en unos US$51.000 millones. El objetivo es poner en marcha una plataforma de producción y exportación de GNL de gran escala, con una entrada en operación prevista entre 2029 y 2031.

De acuerdo con las proyecciones de la compañía, el complejo podría generar exportaciones por alrededor de US$10.000 millones anuales durante aproximadamente dos décadas. La expansión prevista permitiría, además, incrementar progresivamente la capacidad de procesamiento y licuefacción, en función del crecimiento de la producción gasífera de Vaca Muerta y de la demanda internacional.

El segundo proyecto que YPF tendría previsto presentar bajo el RIGI estaría vinculado con nuevos desarrollos de petróleo y gas en bloques de Vaca Muerta. La compañía todavía no difundió los detalles definitivos de la iniciativa, aunque se trataría de inversiones con un horizonte de desarrollo que se extendería más allá de 2030.

La estrategia se complementa con LLL Oil, otro de los grandes proyectos de YPF en la formación neuquina. La iniciativa contempla una inversión de US$25.000 millones durante 15 años, la perforación de 1.152 pozos y una producción proyectada de 240.000 barriles diarios de petróleo hacia 2032. La empresa estima que el desarrollo podría generar exportaciones por unos US$6.000 millones anuales.

A este esquema se suma Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), un oleoducto de 437 kilómetros que conectará Añelo con Punta Colorada, en Río Negro. La infraestructura permitirá ampliar significativamente la capacidad de evacuación del crudo producido en la formación. El proyecto es impulsado por un consorcio encabezado por YPF junto con otras grandes compañías energéticas y tiene prevista una primera capacidad de transporte de 180.000 barriles diarios, con posibilidades de ampliación.

El portafolio también incluye Southern Energy y el desarrollo del San Matías Pipeline, orientados a incrementar las exportaciones de gas mediante infraestructura de licuefacción y transporte. En paralelo, YPF Luz participa del proyecto renovable El Quemado, en Mendoza, que incorporó 305 megavatios de capacidad instalada con una inversión de US$211 millones.

El denominador común de estas iniciativas es su horizonte de largo plazo. La estrategia de YPF combina explotación de petróleo y gas, transporte, licuefacción, infraestructura portuaria y generación eléctrica, con el objetivo de convertir a Vaca Muerta en una plataforma energética exportadora de escala internacional.

Si las nuevas presentaciones se concretan, la petrolera ampliará todavía más su peso dentro del RIGI. La cifra proyectada de US$154.100 millones refleja una apuesta de largo alcance destinada a incrementar la producción, desarrollar infraestructura y transformar los recursos no convencionales argentinos en una fuente sostenida de divisas.