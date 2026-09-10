Resistencia local: Argentina firme ante las turbulencias de los mercados mundiales

La tensión financiera internacional alcanzó un nuevo pico de volatilidad debido al recrudecimiento de la guerra en Oriente Medio, el desplome de los bonos soberanos de las principales potencias y el salto del petróleo por encima de los 100 dólares. Con rendimientos de la deuda estadounidense marcando máximos del 4,85% y las tasas en Europa y Japón escalando a ritmo acelerado, los inversores globales huyen de los títulos públicos hacia activos corporativos en busca de refugio. Sin embargo, en medio de un escenario amenazado por el rebrote inflacionario y el enfriamiento del consumo global, la plaza argentina logra operar con llamativa estabilidad y mantenerse al margen del pánico internacional.

A pesar de que el encarecimiento global del crédito mantiene cerrado el acceso al financiamiento externo directo, los activos argentinos demostraron solidez defensiva. El riesgo país se consolidó en los 490 puntos básicos y los títulos de la deuda pública mostraron variaciones mínimas, reflejando una firmeza poco habitual para un mercado emergente en momentos de shock externo. Paralelamente, el tipo de cambio mantuvo una marcha ordenada en sus distintas cotizaciones, mientras la operatoria de futuros exhibió un comportamiento previsible sin sobresaltos en las tasas implícitas.

La muestra más contundente de la confianza hacia el crédito corporativo local la dio el sector energético. En plena escalada de los precios del crudo, YPF concretó una colocación récord de Obligaciones Negociables por 1.200 millones de dólares, logrando una masiva demanda por parte de fondos internacionales que prefieren la deuda privada de empresas estratégicas frente a los papeles estatales. El impulso del mercado de hidrocarburos consolidó a la petrolera como el activo de mejor desempeño del año en la bolsa porteña, traccionando de manera positiva al índice Merval en un contexto de caídas generalizadas en las bolsas de Nueva York y Europa.

Por su parte, el Ministerio de Economía enfrentará una nueva licitación de Letras del Tesoro orientada a renovar vencimientos por 8,1 billones de pesos, desplegando una estrategia fuertemente conservadora. La oferta oficial se concentró de manera exclusiva en instrumentos a tasa fija, títulos vinculados a la inflación y opciones en dólares sin incluir bonos en moneda dura, evitando así comprometer la estructura de vencimientos preelectorales. Con este esquema, el Gobierno busca aislar aún más la plaza doméstica de la tormenta financiera mundial y preservar la estabilidad de las variables locales.