Alerta internacional: denuncian que Rusia recluta a latinoamericanos para combatir en Ucrania

El conflicto entre Rusia y Ucrania ya no se limita al territorio europeo. Una investigación de Amnistía Internacional puso el foco sobre la participación de ciudadanos latinoamericanos que habrían sido incorporados a las fuerzas rusas mediante mecanismos que incluyen engaños, presiones y distintas formas de explotación.

Según la organización, ciudadanos de Colombia, Cuba, Brasil y Perú, entre otros países, fueron captados para combatir en el frente de guerra. La entidad advirtió que, en varios de los casos analizados, las prácticas utilizadas para conseguir su incorporación podrían constituir trata de personas.

El informe, centrado en el tráfico de ciudadanos extranjeros para participar en la guerra, analiza las estrategias empleadas para atraer a personas desde sus países de origen. Entre los mecanismos señalados aparecen ofertas difundidas por internet y reclutamientos realizados directamente en territorio ruso.

La investigación fue desarrollada por el equipo de Amnistía Internacional dedicado a Europa del Este y Asia Central. Para reunir testimonios, integrantes de la organización visitaron entre 2024 y 2026 distintos campos de prisioneros de guerra ubicados en el oeste de Ucrania.

Durante esas visitas fueron entrevistados decenas de combatientes extranjeros procedentes de Brasil, Colombia, Cuba, Egipto, Sierra Leona y Sri Lanka, entre otras nacionalidades.

Desde la organización remarcaron que el relevamiento no permite establecer una comparación directa con Ucrania, debido a que no existe una cifra equivalente de ciudadanos extranjeros reclutados por las fuerzas ucranianas.

El informe vuelve a poner bajo la lupa las estrategias utilizadas durante el conflicto para incorporar combatientes extranjeros y plantea interrogantes sobre las condiciones en las que algunas personas terminaron involucradas en una guerra que se desarrolla a miles de kilómetros de sus países de origen.