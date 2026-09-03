Putin endureció su discurso contra Occidente y denunció daños en la infraestructura petrolera rusa

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, elevó este jueves el tono de sus acusaciones contra Ucrania y sus aliados occidentales al reconocer que distintos ataques ucranianos provocaron daños en la infraestructura petrolera rusa.

El mandatario ruso se refirió al impacto de las ofensivas durante su participación en el Foro Económico Oriental, realizado en la ciudad de Vladivostok, donde también cuestionó las acciones dirigidas contra embarcaciones civiles y el transporte comercial.

En ese marco, Putin calificó como “actos de terrorismo patrocinado por el Estado” los ataques contra buques mercantes, la incautación de embarcaciones civiles y las recientes advertencias sobre posibles ataques contra aeronaves civiles.

Según planteó el jefe del Kremlin, este tipo de acciones no solo incrementan la tensión militar, sino que además generan nuevos obstáculos para avanzar hacia una eventual salida negociada al conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Complican las perspectivas de negociaciones bilaterales de paz”, sostuvo Putin al referirse a las ofensivas y sus consecuencias sobre el escenario diplomático.

El presidente ruso también apuntó directamente contra los países occidentales que respaldan a Kiev. En particular, cuestionó lo que considera una falta de condena frente a los ataques y advirtió que esa postura podría convertir a esos gobiernos en parte del problema.

“Quienes guardan silencio e ignoran esto —me refiero principalmente a los aliados occidentales de Ucrania— se están convirtiendo en cómplices del terrorismo internacional”, afirmó.

Las declaraciones reflejan el endurecimiento de la retórica del Kremlin en un momento en que los ataques sobre territorio e infraestructura rusa se mantienen como uno de los principales focos de tensión dentro de la guerra. La afectación de instalaciones vinculadas al sector energético agrega, además, una dimensión económica al enfrentamiento, debido al peso estratégico que tiene la industria petrolera para las finanzas de Moscú.