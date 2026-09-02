Docentes y no docentes universitarios vuelven al paro tras rechazar una oferta salarial del Gobierno

Los gremios universitarios convocaron a un paro nacional de 24 horas para este miércoles.

El Gobierno ofreció un aumento del 3% para septiembre, que se suma a otro 3% previsto para octubre.

Los sindicatos consideran que la propuesta es insuficiente frente a un atraso salarial estimado entre el 25% y el 35%.

Las organizaciones reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de las decisiones judiciales vinculadas con salarios y becas.

La medida de fuerza alcanzará a docentes y no docentes, aunque cada trabajador decidirá individualmente si adhiere.

El Gobierno convocó a una nueva reunión paritaria para el 17 de septiembre, mientras el conflicto continúa sin acuerdo.

Los gremios que representan a docentes y no docentes de las universidades nacionales anunciaron un nuevo paro de 24 horas para este miércoles, luego de rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno durante una nueva reunión paritaria. La medida de fuerza expone nuevamente el conflicto que atraviesa al sistema universitario y suma presión sobre el Poder Ejecutivo para que revise su política salarial y cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

La reunión fue encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y contó con la participación de representantes de FAGDUT, UDA, CONADU, CONADU Histórica y FEDUN, además del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.

Durante el encuentro, el Gobierno puso sobre la mesa una propuesta de aumento del 3% sobre los salarios correspondientes a septiembre. A ese porcentaje se sumó otro 3% que ya había sido comprometido en las negociaciones desarrolladas en junio y que corresponde al mes de octubre. De esta manera, el Ejecutivo planteó una recomposición acumulada del 6% para el período bimestral.

La propuesta fue considerada insuficiente por los representantes sindicales, que sostienen que los salarios universitarios mantienen un atraso considerable frente a la evolución de los precios. Desde los gremios estimaron que la pérdida acumulada se ubica entre el 25% y el 35%, por lo que consideran que el incremento ofrecido no alcanza para recuperar el poder adquisitivo perdido.

El reclamo también tiene un fuerte componente institucional. Las organizaciones sindicales cuestionaron que la propuesta no contemple, a su criterio, las obligaciones derivadas de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La norma fue aprobada por el Congreso, posteriormente vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por el Poder Legislativo. Los gremios sostienen además que distintas instancias judiciales respaldaron la necesidad de avanzar con las medidas previstas por la legislación, incluida una resolución de la Corte Suprema vinculada con salarios y becas estudiantiles.

Para los sindicatos, el incremento del 3% correspondiente a septiembre está lejos de representar la recomposición que reclaman. En ese sentido, plantearon que el cumplimiento de la legislación y de las decisiones judiciales debería traducirse en una recuperación salarial cercana al 30%, muy por encima de la propuesta presentada durante la negociación.

El rechazo derivó en la convocatoria a una nueva jornada nacional de protesta. La medida alcanzará tanto a docentes como a trabajadores no docentes y tendrá una duración de 24 horas. Las universidades no necesariamente permanecerán cerradas, ya que la adhesión dependerá de cada trabajador y de la organización de cada institución. Sin embargo, los gremios anticiparon un elevado nivel de acatamiento debido al malestar acumulado.

Desde el Gobierno defendieron la propuesta del 6% bimestral y remarcaron el esfuerzo presupuestario destinado al sostenimiento de las universidades nacionales. Además, frente a la decisión sindical de realizar el paro, el Ministerio de Capital Humano pidió que las medidas de fuerza no afecten el normal desarrollo de las actividades académicas y que se preserve el derecho de estudiantes y docentes a enseñar y aprender.

El conflicto, de todos modos, continuará abierto. El Ejecutivo convocó a las partes a una nueva reunión paritaria para el jueves 17 de septiembre, con el objetivo de retomar las conversaciones y buscar una salida a la disputa salarial.

Por el momento, los gremios no confirmaron si participarán de esa nueva instancia antes de realizar el paro previsto para este miércoles. La jornada de protesta será así una nueva prueba para el Gobierno, que deberá afrontar el reclamo de recomposición salarial mientras intenta sostener su política de contención del gasto público.