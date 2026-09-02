Aníbal Fernández pidió una interna para definir el liderazgo del peronismo en 2027

Aníbal Fernández sostuvo que el peronismo necesita llegar unido a las elecciones presidenciales de 2027.

El ex funcionario consideró que Axel Kicillof, Sergio Massa y Cristina Kirchner tienen legitimidad para participar de la futura definición.

El dirigente propuso una interna como mecanismo para determinar quién debe encabezar el espacio.

Fernández cuestionó las listas de unidad negociadas entre dirigentes y rechazó las candidaturas definidas “a dedo”.

También reclamó recuperar a dirigentes y sectores que se alejaron del peronismo durante los últimos años.

Su propuesta combina una competencia interna para ordenar el liderazgo con una unidad posterior para enfrentar las elecciones de 2027.

El peronismo comenzó a mirar con mayor atención el escenario presidencial de 2027 y, en ese marco, Aníbal Fernández planteó la necesidad de que el espacio llegue unido a los próximos comicios, aunque descartó que esa unidad pueda construirse mediante acuerdos entre las principales figuras partidarias. El ex jefe de Gabinete y ex ministro de Seguridad sostuvo que la candidatura presidencial debería resolverse a través de una competencia interna que permita ordenar el liderazgo.

La advertencia del dirigente apunta a uno de los principales desafíos que enfrenta el peronismo: resolver sus diferencias internas sin que las disputas entre dirigentes terminen debilitando sus posibilidades electorales. Para Fernández, la unidad constituye una condición indispensable para que el espacio pueda competir con posibilidades frente al oficialismo.

“Si no va unido está frito”, sostuvo al analizar el futuro electoral del movimiento. La definición sintetiza su diagnóstico sobre la necesidad de evitar una fragmentación que, según su visión, podría favorecer a sus adversarios.

Fernández evitó descartar de antemano a ninguno de los dirigentes que aparecen como potenciales protagonistas de la carrera presidencial. Entre los nombres mencionó a Axel Kicillof, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, aunque aclaró que la eventual candidatura debe surgir de un mecanismo de competencia y no de una decisión tomada por las estructuras partidarias.

Sobre el gobernador bonaerense, consideró que ya cuenta con trayectoria suficiente para disputar una candidatura nacional. A su entender, Kicillof “ya se ha ganado el lugar para competir”, por lo que su eventual postulación debería formar parte de una discusión abierta dentro del espacio.

También ubicó a Massa entre los dirigentes con posibilidades de volver a competir por la Presidencia. El ex ministro de Economía ya fue candidato presidencial del peronismo y, por ese antecedente, Fernández entiende que tiene legitimidad para participar nuevamente de una definición interna.

En cuanto a Cristina Kirchner, destacó su trayectoria política y sostuvo que nadie puede desconocerle el derecho a participar de la discusión sobre el futuro del espacio. Para Fernández, la ex presidenta continúa siendo una figura con peso suficiente como para intervenir en la definición del liderazgo, independientemente de cuál sea finalmente su decisión personal.

El dirigente puso el foco, sin embargo, en el mecanismo para resolver esa disputa. En lugar de una negociación entre las principales figuras para repartir candidaturas y cargos, propuso realizar una interna que permita establecer quién cuenta con mayor respaldo dentro del peronismo.

Fernández cuestionó especialmente las denominadas listas de unidad cuando son utilizadas para evitar una competencia interna. Según su análisis, los acuerdos destinados exclusivamente a distribuir espacios pueden terminar generando un resultado electoral negativo si no existe previamente una definición clara sobre el liderazgo.

El ex funcionario consideró que el peronismo viene repitiendo desde hace años ese tipo de errores y reclamó modificar la metodología para evitar que las diferencias internas continúen debilitando al espacio.

En paralelo, llamó a recuperar a dirigentes y sectores que se alejaron del peronismo durante los últimos años. La reconstrucción, según su planteo, no debería limitarse a las figuras de mayor exposición, sino incluir también a quienes abandonaron el espacio como consecuencia de las disputas internas.

La búsqueda de una unidad amplia aparece así vinculada a la necesidad de reconstruir una estructura electoral capaz de contener distintas corrientes. Para Fernández, primero debe resolverse el liderazgo mediante una competencia democrática y, a partir de allí, construir una estrategia común para enfrentar las elecciones de 2027.

Su planteo también implica un rechazo explícito a las candidaturas definidas por las conducciones partidarias. El dirigente advirtió que volver a elegir a un candidato “a dedo” significaría repetir una práctica que, desde su perspectiva, ya demostró ser perjudicial.

La discusión se instala cuando todavía resta tiempo para la elección presidencial, pero el peronismo ya comenzó a debatir cómo reorganizarse después de sus últimos resultados electorales y frente a la consolidación del gobierno de Javier Milei.

En ese contexto, la propuesta de Fernández combina dos objetivos que podrían parecer contrapuestos: una interna para resolver la disputa por el liderazgo y una unidad posterior para evitar la fragmentación. Su diagnóstico es que la competencia interna no debería ser entendida como una amenaza para la cohesión del espacio, sino como el mecanismo necesario para definir quién estará en mejores condiciones de encabezar una alternativa presidencial.

El desafío será transformar esa definición en un proceso ordenado que permita contener a las distintas corrientes del peronismo y evitar que la disputa por las candidaturas termine convirtiéndose nuevamente en una fuente de división.