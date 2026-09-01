Santa Fe fortalece el acceso al crédito para pymes con un nuevo impulso al Fondo de Garantías

En el marco de la segunda jornada del Santa Fe Business Forum, el Gobierno provincial presentó los principales alcances del Fondo de Garantías Santa Fe (Fogafe), una herramienta orientada a facilitar el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, emprendimientos y distintos sectores vinculados con la producción.

La exposición estuvo encabezada por el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, quien detalló cómo funciona este mecanismo y cuál es su objetivo dentro de las políticas provinciales destinadas a acompañar al sector productivo.

Durante la actividad también participaron el secretario de Finanzas, Adriano Mandolesi, y la gerente general de Fiduciaria CFI S.A.U., Cecilia Fernández Bugna, quienes aportaron detalles sobre el funcionamiento del instrumento financiero.

Una alternativa para superar las dificultades de acceso al financiamiento

El Fogafe funciona bajo la modalidad de fideicomiso y tiene como finalidad brindar avales financieros a proyectos que se desarrollen dentro de Santa Fe.

El mecanismo alcanza a iniciativas vinculadas con distintas ramas de la economía, entre ellas actividades productivas, comerciales, industriales, agropecuarias y de servicios.

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las empresas de menor tamaño a la hora de solicitar financiamiento es la imposibilidad de presentar garantías suficientes ante los bancos u otras entidades financieras. Esa situación puede limitar tanto el acceso a préstamos como la posibilidad de recurrir al mercado de capitales.

En ese escenario, el Fondo de Garantías busca funcionar como una herramienta de respaldo para que más empresas puedan cumplir con los requisitos exigidos y acceder a alternativas de financiamiento.

Una herramienta vinculada al desarrollo productivo

La presentación del Fogafe se realizó en un encuentro que reunió a representantes del sector público y privado durante el Santa Fe Business Forum, una iniciativa que busca ampliar las oportunidades comerciales y de inversión para las empresas de la provincia.

Desde la administración santafesina destacan que contar con instrumentos de garantía puede resultar clave para que emprendimientos y pymes puedan obtener recursos destinados a sostener sus operaciones, realizar inversiones y avanzar en nuevos proyectos.

De esta manera, el Gobierno provincial apunta a que el acceso al crédito deje de ser una de las principales limitaciones para las empresas que buscan crecer y ampliar su actividad dentro de Santa Fe.