La China Suárez sorprendió desde la “Casa de los sueños” con un vestido ideal para la primavera

Desde la llamada “Casa de los sueños”, la China Suárez volvió a captar la atención de sus seguidores con una serie de fotografías en las que mostró un look inspirado en la primavera. La actriz apostó por una combinación que mezcló referencias románticas, detalles vintage y accesorios de estilo urbano.

El protagonista del conjunto fue un minivestido de lino verde oliva, con una silueta de corte princesa, mangas largas y botones forrados en la parte delantera. El diseño también incorporó un cuello corto con terminación fruncida, pequeños volados en los hombros y un leve volumen en las mangas.

El material y el color elegido reforzaron la estética asociada a los meses más cálidos. El lino, en una tonalidad verde apagada, aportó una impronta natural y relajada, mientras que las terminaciones del vestido sumaron un aire romántico y nostálgico.

Sin embargo, la propuesta de la actriz no se limitó a una estética campestre. La caída suelta de la falda y el tono verde seco acercaron el conjunto al estilo “boho chic”, una tendencia que combina elementos de inspiración bohemia con prendas adaptadas a un look urbano.

Los accesorios que completaron el look

Para complementar el vestido, la China Suárez eligió botas negras de caña media y una cartera estructurada del mismo tono, que incorporó una franja central en rojo y verde.

También sumó anteojos de sol pequeños de inspiración retro, que terminaron de definir la estética del conjunto.

El contraste entre el vestido de lino y los accesorios oscuros fue uno de los puntos destacados de la propuesta. La combinación permitió unir el estilo romántico del vestido con una impronta más moderna y urbana.

Las fotografías publicadas por la actriz también volvieron a mostrar la vigencia del vestido de lino como una de las prendas asociadas a la temporada primavera-verano. Por su diseño y versatilidad, la pieza permite combinar diferentes estilos y adaptarse tanto a propuestas relajadas como a looks urbanos.

La China Suárez volvió a estar activa en redes

El regreso de la actriz a las redes sociales también estuvo acompañado por otros contenidos que generaron repercusión entre sus seguidores. En uno de sus videos recientes, probó productos virales de maquillaje y compartió con humor sus impresiones sobre el resultado.

Durante el tutorial, mostró una base que había visto utilizar a un maquillador viral y comentó: “No sé si me gusta tanto, es un poco anaranjada”.

En otro momento, hizo referencia al delineado de sus labios y respondió con ironía a los comentarios que suele recibir sobre su apariencia: “Si querés que te digan que tenés la boca pinchada como me lo dicen a mí todos los días, te tenés que delinear y perfilar por fuera”.

El comentario generó distintas reacciones entre sus seguidores y volvió a instalar conversaciones sobre su maquillaje y su aspecto físico.

Qué dijo Lali Espósito sobre su relación con la China Suárez

En los últimos días, Lali Espósito también habló sobre el vínculo que mantiene actualmente con la China Suárez. Durante un stream con Martín Cirio, la cantante aclaró que ambas ya no tienen una relación de amistad, aunque negó que exista un conflicto entre ellas.

“No es que pasó algo, no es que nos hayamos peleado, simplemente hace muchísimos años, muchísimos, que no tenemos un vínculo de amistad”, explicó Lali.

La cantante recordó que ambas compartieron una etapa importante de sus vidas desde la adolescencia, cuando trabajaron juntas en televisión, y diferenció ese vínculo del concepto de amistad que mantienen actualmente.

A pesar del distanciamiento, Lali aseguró que conserva cariño por la actriz y que se alegra cuando recibe buenas noticias sobre su vida personal y profesional. También destacó la historia que compartieron durante los años en los que formaron parte de Casi Ángeles.