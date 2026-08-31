Pablo Juliano reclamó una respuesta del Congreso ante el avance del sobreendeudamiento de los hogares

Pablo Juliano destacó el respaldo de 133 diputados para discutir el sobreendeudamiento de los hogares.

Más de 50 legisladores solicitaron una sesión especial para el 9 de septiembre.

El diputado impulsa una Ley de Segunda Oportunidad para reorganizar las deudas de las familias.

La iniciativa toma como referencia mecanismos aplicados en Alemania y España y no contempla costo fiscal.

Juliano cuestionó el tratamiento que reciben los deudores frente a las políticas destinadas a quienes evadieron impuestos.

El avance de las fintech y billeteras virtuales abrió un nuevo debate sobre el acceso al crédito y el riesgo de sobreendeudamiento.

El diputado nacional Pablo Juliano volvió a poner el sobreendeudamiento de las familias en el centro de la agenda parlamentaria y reclamó que el Congreso avance con una discusión política destinada a encontrar alternativas para quienes ya no pueden afrontar sus compromisos financieros. El legislador destacó que 133 diputados de distintos bloques respaldaron el planteo y consideró que ese acompañamiento representa una señal para comenzar a abordar una problemática que afecta a millones de personas.

Juliano explicó que más de 50 legisladores firmaron una solicitud para convocar a una sesión especial el próximo 9 de septiembre. El objetivo será establecer un cronograma de trabajo que permita a las comisiones comenzar a analizar los proyectos vinculados con el endeudamiento de los hogares y, en paralelo, iniciativas relacionadas con la emergencia en discapacidad.

Para el diputado, el respaldo obtenido dentro de la Cámara baja demuestra que existe margen para construir una discusión transversal. Su intención es que el Congreso pueda convocar a especialistas, estudiar las diferentes propuestas y analizar herramientas que permitan ofrecer una salida a quienes quedaron atrapados en un nivel de deuda que consideran imposible de sostener.

El eje de su planteo es el proyecto de Ley de Segunda Oportunidad, una iniciativa que busca establecer mecanismos para que las personas sobreendeudadas puedan reorganizar sus obligaciones y recuperar una situación financiera sostenible. La propuesta toma como referencia experiencias implementadas en países europeos, entre ellos Alemania y España.

Según explicó Juliano, el proyecto no implicaría una erogación para el Estado y apunta a generar una instancia institucional para que los deudores puedan reestructurar sus compromisos. El objetivo sería evitar que una situación de endeudamiento termine derivando en una exclusión permanente del sistema financiero y económico.

El legislador sostuvo que el problema no debería ser analizado exclusivamente como una consecuencia de decisiones individuales. A su entender, el crecimiento del crédito disponible y los cambios registrados en el sistema financiero modificaron las condiciones bajo las cuales las familias acceden actualmente al financiamiento.

En ese contexto, cuestionó la postura que responsabiliza exclusivamente a quienes tomaron préstamos y no pudieron posteriormente cumplir con sus obligaciones. Juliano consideró que el Estado debe contemplar las circunstancias económicas que llevaron a numerosas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos y luego quedaron expuestas a compromisos que exceden sus posibilidades de pago.

Su crítica alcanzó especialmente a la política económica del Gobierno de Javier Milei. El diputado marcó un contraste entre el tratamiento que reciben los contribuyentes que evadieron impuestos y quienes se encuentran en situación de morosidad por no poder afrontar sus deudas.

Según su planteo, existe una diferencia entre las señales que el Estado transmite a ambos grupos. Mientras considera que algunas medidas oficiales ofrecen mayores facilidades a quienes incumplieron obligaciones fiscales, entiende que los hogares endeudados no reciben una respuesta equivalente frente a una problemática que puede tener consecuencias sociales y económicas de largo plazo.

Para Juliano, la discusión adquiere una dimensión mayor debido a la transformación experimentada por el mercado crediticio en los últimos años. La expansión de las fintech y las billeteras virtuales modificó la forma en que los ciudadanos acceden a préstamos, créditos de consumo y otras herramientas de financiamiento.

El diputado sostuvo que actualmente resulta mucho más sencillo obtener dinero de manera inmediata que bajo el esquema tradicional de la banca. Esa facilidad, si bien amplía el acceso al crédito, también puede generar riesgos cuando no existen suficientes mecanismos de evaluación, advertencia y protección para los usuarios.

Por eso, consideró necesario revisar las condiciones bajo las cuales funcionan las nuevas modalidades de financiamiento. El desafío, planteó, consiste en evitar que una herramienta que puede ser útil para resolver necesidades puntuales termine profundizando el endeudamiento de personas que ya atraviesan dificultades económicas.

La iniciativa de Segunda Oportunidad busca, en ese escenario, instalar una discusión que hasta ahora tuvo un lugar secundario en la agenda pública. Juliano apuesta a que el respaldo de los 133 diputados permita abrir el debate y avanzar hacia mecanismos que contemplen la situación de los hogares endeudados, sin reducir el problema a una cuestión individual.