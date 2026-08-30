Los Leones vencieron a Países Bajos y se quedaron con la medalla de bronce

Los Leones se quedaron con la medalla de bronce tras vencer 2-1 a Países Bajos, el último campeón olímpico, en el partido por el tercer puesto. El seleccionado argentino de hockey masculino protagonizó una gran actuación y cerró su participación con un triunfo ante una de las grandes potencias mundiales.

Argentina salió a jugar el encuentro con la necesidad de recuperarse de la derrota en semifinales y encontró rápidamente la manera de complicar al conjunto neerlandés. El partido fue intenso, parejo y tuvo a los dos equipos disputando cada pelota como si fuera la última.

Los Leones lograron ponerse en ventaja y, a partir de allí, debieron soportar la reacción de Países Bajos, que buscó por todos los medios volver a meterse en partido. El seleccionado argentino respondió con solidez defensiva y aprovechó sus oportunidades para mantenerse arriba en el marcador.

Países Bajos consiguió el empate, pero Argentina no se quedó atrás y volvió a golpear para recuperar la ventaja. El 2-1 terminó siendo definitivo y desató el festejo de todo el plantel argentino.

Una victoria ante el último campeón olímpico

El triunfo adquiere todavía mayor relevancia por el rival que tuvo enfrente. Países Bajos llegaba como el último campeón olímpico, por lo que Los Leones debieron superar a uno de los seleccionados más importantes del hockey internacional para quedarse con el tercer puesto.

Con el 2-1 definitivo, Argentina consiguió subir al podio y cerró el torneo con una importante victoria. Los Leones se quedaron con el bronce después de derrotar al campeón olímpico, en un partido que exigió máxima concentración hasta el último segundo.

La medalla representa además un reconocimiento al trabajo de un seleccionado que volvió a demostrar que está en condiciones de competir frente a las principales potencias del hockey mundial.